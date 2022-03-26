اعتقال استاذ
This Saturday, April 26, 2014 file photo shows a Moroccan police officer escorting a suspected drug dealer after his arrest at Derb El Kabir, a fief of crime and drugs in Casablanca, Morocco. As home to most of Morocco’s economy, as well as most its slums, Casablanca in particular has always had a crime problem. It is a city of extremes, with skyscrapers and highend nightlife on one hand and the other the crushing poverty that spawned the angry youth who killed 33 people in a spate of bombings in 2003.(AP Photo / Abdeljalil Bounhar)

أمن القنيطرة يوقف 3 أشخاص متورطين في تزوير شواهد دراسية

2022-03-26 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و54 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي ومساعديه في نشر وتعميم إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض ديبلومات وشهادات دراسية مزورة للبيع، لفائدة الراغبين في استعمالها لأغراض إدارية وخصوصا من أجل الحصول على عقود للعمل.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وهم في حالة تلبس بحيازة دبلوم تقني وثلاثة شهادات مدرسية مزورة، فضلا عن حيازتهم مجموعة مكونة من 44 سيرة ذاتية ونسخ من بطاقات تعريفية في اسم الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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