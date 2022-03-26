أمن القنيطرة يوقف 3 أشخاص متورطين في تزوير شواهد دراسية
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و54 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي ومساعديه في نشر وتعميم إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض ديبلومات وشهادات دراسية مزورة للبيع، لفائدة الراغبين في استعمالها لأغراض إدارية وخصوصا من أجل الحصول على عقود للعمل.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وهم في حالة تلبس بحيازة دبلوم تقني وثلاثة شهادات مدرسية مزورة، فضلا عن حيازتهم مجموعة مكونة من 44 سيرة ذاتية ونسخ من بطاقات تعريفية في اسم الغير.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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التزوير هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بسببها زج بالعديد من الأبرياء داخل السجن ومنهم من راكم أموال طائلة ومنهم من استولى على عقارات الغير ومنهم من حصل على مناصب والمكاسب والشواهد الإدارية والجامعية..
العديد من المواطنين ضاعت حقوقهم للأسف ومزالت هذه الظاهرة في تزايد مستمر رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات الأمنية والقضائية للحد منها ونتمنى خروج قانون للحد من هاته الظاهرة الخطيرة. .
يجب وضع مراقبة مشددة والضرر من حديد لكل من سولت له نفسه اللجوء الى التزوير او القيام بفعل مشابه له لردعه ..
الذي يجري في التزير كيف تكون حالته يوم لقاء ربه اما الحياة فما هي الا لعب ولهو سرعان ما تنقضي وتمر ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام..
المعضلة ستكون اكبر لو انك منحت شهادة لغير الممدرس أما كون الخطأ وقع فهذا يدخل في طبيعة الأخطاء المهنية العادية..
من أخطر الوثائق التي يصدرها المدير الشواهد المدرسية أثناء تحريرها من طرف اعوان الإدارة يجب الانتباه والتبصر اليها. والله المستعان..
عقوبة التزوير يجب ان يعاد فيها النظر من طرف السلة القضائية حيث ان المجتمع اصبح يتعاطى للشواهد الدراسية والطبية وهاشابه ذالك التزويد ..
التزوير هو طعن حقوق الاخرين وهضمها يجب تشديد العقوبات فيها لانها تعتبر جنائية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…
في المغرب لا تستغرب التزوير والنهب في كل المجالات اذا كان المسؤولون والحكومة والبرلمانيين يزورون اقوالهم مع الشعب فماذا تنتظر من اتاحت له فرصة التلميذ يتعلم من المعلم والاستاذ وبدون تعليق وشكرا وحسبي الله ونعم الوكيل..
ماذا عن تزوير الصفقات العمومية والإختلاسات الكبرى للدولة اين المجلس الأعلى للحسابات…
نطالب القضاء لمن تبت في حقه التزوير يجب أن تكون العقوبة ردعية…
التزوير ظاهرة عالمية وتشمل جميع الميادين والمجالات والدوافع كثيرة إلا أن الدافع هنا هو الخوف وتصديق الإشاعات وتكذيب هذا الأمر ..
في المغرب ان كان التزوير لم تسلم منه الإنتخابات فما بالك بالشواهد المدرسية والإدارية والطبية و ..
الفساد والتزوير شيء مالوف به في البلاد منذ القدم ومزال مستمرا ..
التزوير موجود يجب محاسبة كل من قام بالتزوير ….
هذه الظاهرة اي التزوير تعاني منها كل الادارات المغربية ولكن أي تشريع يمكنه الحد من هاته الآفة الخطيرة..
اللهم اجعل هذا البلد آمنا و سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ كل الساهرين على أمن وسلامة بلدنا المغرب ولينا أسراره..
وتتمثل عقوبة التزوير في المحررات الرسمية في السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات وتصل حتى 20 عامًا في حالة ارتكاب جريمة التزوير عبر التغيير في التوقيعات، أو عبر تحريف الكتابة، أو عبر استبدال المحررات..
ينص الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي على أنه:” يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويراً من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها…