تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس السبت.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2022-03-26 / 7:04 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول بعض الأمطار بالواجهة المتوسطية، والريف، والاطلس المتوسط والشمال الشرقي، فصلا عن كثل ضبابية في بعض المناطق من السهول الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة البوغاز، فيما سيكون الطقس نسبيا باردا خلال الليل والصباح بمرتفعات الاطلس والريف مع جريحة محلية وجليد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 02 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف ، وما بين 03 و 07 درجات بالسفوح الجنوبية الشرقية، وبالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 06 و 13 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وما بين 11 و 16 درجة بالأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهائجا بالبوغاز وقليل الهيجان الى هائج على طول السواحل الأطلسية.

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