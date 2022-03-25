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البام” يدعو الحكومة لتوسيع فئة المستفيدين من دعم مهنيي النقل

2022-03-25 / 11:09 مساءً
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دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الحكومة المغربية إلى توسيع دائرة المستفيدين من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي لتخفيف آثار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، مشددا على ضرورة دعم القطاعات الأخرى المتضررة.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة، في بلاغ صادر اليوم الجمعة عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الأربعاء الماضي، بـ”اتخاذ ما يلزم من الضمانات لأجل استفادة أكبر عدد من لهنيي قطاع النقل الطرقي” من الدعم الاستثنائي، مشيرا إلى “ضرورة التفكير في كيفية دعم بعض القطاعات الأخرى التي تضررت كذلك من ارتفاع أسعار المحروقات”.

وثمن “البام” الانطلاقة الرسمية لعملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن هذا “الإجراء المستعجل والاستثنائي الذي اتخذته الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، ومن ثمة صيانة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وفي هذا الإطار”.

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‫25 تعليقات

  2. أي دعم تتحدثون عنه وأنتم تشترون سيارات فاخرة بمبلغ قيمتهما نصف مليار..والمسكين يتخبط في صعوبة الحياة ولقمة العيش لأبنائه اتقوا الله فينا ….

  3. نريد الحساب والمحاسبة في أموال الشعب المغربي الذي هضمتوه ولحد الآن لم يجدوا له تفسيرا كاملا.. وتقولون سندعموننا… إنها أضحوكة هههههههههههه……

  5. أنا كسائق مهني للشاحنة ارفض هذآ الدعم الخيالي.. أريد من الحكومة أن تخفف من الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وتراعي معيشة المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  6. نحن لا نريد أيها مساعدة او نيل دعم من الحكومة كل ما نريد حقنا المشروع فقط وعيشة راضية مرضية مثلنا كمثل الطبقة البورجوازية التي تعيش عيشة رفاهية ولايهمها الفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ومتطلباتها الصعبة وحسبنا آلله ونعم الوكيل…

  8. أصبحنا على حافة الإفلاس … والسبب هي الحكومة التي لحد الآن لم تعرف التصرف مع المواطن المغربي البسيط الذي لا يملك اي شيء سوى رحمة الله عليه..

  9. لا أحدا يشعر بنا على الخسائر المادية التي نعيشها اليوم والافلاس .. خصوصا نقل البضائع الخضر والفواكه بسيرهم مسافات بعيدة وطويلة وتقتضي زيادة تقريبا 2000 درهم. عن المصاريف السابقة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  13. هذآ يعني تفرقة المهنين والاحتقان الاجتماعي والسبب من كل هذا راجع إلى لوبيات الفساد المالي والابتزازات لما يسمى بتنظيم القاعدة الإرهابية في الزيادات المهولة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والمحروقات ووووووووووو….

  14. كلها وعود كاذبة وتمثيليات لامحل لها من الوجود أنتم تقومون بتغطية الشمس بالغربال يعني هذا المصطلح فهو الصحيح في مجتمعنا المغربي…

  15. إن وزارة النقل واللوجستيك اظنها ارتكبت أخطاء كثيرة في حق مهني للشاحنة وللأسف الشديد أن الحكومة لم تتطلع لذالك والتفاصيل في هذا المجال.. .

  16. إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط تريدون به السكوت وتهدئة الوضع الراهن وتجعله مصلحة لديكم فقط ومسرحية بدون مؤلف روايةههههه.

  17. أوروبا تدعم مواطنيها… ونحن تدعمنا في الاكاذيب والابتزازات وارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وووووو وووووووو وغيرها….

  18. نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود نريد ان تراعوا لحالتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي خلفتها الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه….

  20. المجتمع المغربي حالياً يعيش وضعية صعبة للغاية وأنتم تقومون بتدمير هذا المجال إلى أي حد ستصلون بنا بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبي الله ونعم الوكيل.

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