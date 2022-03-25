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البام” يدعو الحكومة لتوسيع فئة المستفيدين من دعم مهنيي النقل

2022-03-25 / 11:09 مساءً
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دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الحكومة المغربية إلى توسيع دائرة المستفيدين من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي لتخفيف آثار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، مشددا على ضرورة دعم القطاعات الأخرى المتضررة.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة، في بلاغ صادر اليوم الجمعة عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الأربعاء الماضي، بـ”اتخاذ ما يلزم من الضمانات لأجل استفادة أكبر عدد من لهنيي قطاع النقل الطرقي” من الدعم الاستثنائي، مشيرا إلى “ضرورة التفكير في كيفية دعم بعض القطاعات الأخرى التي تضررت كذلك من ارتفاع أسعار المحروقات”.

وثمن “البام” الانطلاقة الرسمية لعملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن هذا “الإجراء المستعجل والاستثنائي الذي اتخذته الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، ومن ثمة صيانة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وفي هذا الإطار”.

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