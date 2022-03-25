الصورة من الارشيف

خروج آخر المغاربة من خيرسون الأوكرانية ناجين من الحرب الروسية

2022-03-25 / 10:50 مساءً
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تمكنت آخر عائلتين مغربيتين من الخروج سالمتين عشية اليوم الجمعة 25 مارس 2022، من مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات الجيش الروسي في حربها المعلنة منذ شهر كامل.

السفارة المغربية في كييف، تتبعت بشكل دقيق وحريص، عملية خروج العائلتين المغربيتين اللتان تتكونان من خمسة أفراد، بعدما التحقت العائلة الأولى بالثانية صباح أمس الخميس قادمة من مدينة نوفا كاخوفكا، وبذلك تكون مدينة خيرسون خالية من أي مواطن مغربي، حيث تمكن جميع قاطنيها من الخروج سالمين من الحرب الروسية على أوكرانيا.

في سياق متصل، لايزال أقرباء العائلات المغربية المحاصرين في مدينة ماريوبول من دون ماء أو كهرباء، منذ سبعة عشر يوما مضت، ينتظرون تأكيد الممرات الآمنة لخروجهم آمنين والاطلاع على أخبارهم.

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