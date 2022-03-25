بيكا هيفوين

سفير فلندا يدرك الخطأ ويعلن اعتذاره للمغرب

2022-03-25 / 10:14 مساءً
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لم يتأخر بيكا هيفوين، سفير فنلندا بالمغرب في اعلان اعتذاره بعدما انتقد فيها عدم مشاركة المغرب للمرة الثانية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد روسيا.

وقال سفير فلندا في تدوينة له: “أعتذر عن تغريدة الأمس، كان هناك سوء فهم، أكرر احترامي لسيادة المغرب”؛ “علاقاتنا الثنائية لها أسس صلبة وستبقى جيدة”.

والبين ان سفير فنلندا أدرك الخطأ الذي وقع فيه بتدخله في شؤون المغرب؛ الداخلية وهو ما يخالف الأعراف الدبلوماسية، إذ سارع إلى حذف التغريدة من حسابه الرسمي قبل أن يعتذر عنها اليوم

وخلال تصويت للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعمت 140 دولة مشروع القرار وامتنعت 38 عن التصويت، فيما صوتت بالرفض خمس دول، بينها روسيا وسوريا وكوريا الشمالية، في وقت غاب المغرب عن التصويت مثل المرة السابقة.
وجاء في تغريدة سفير فنلندا: “كان المغرب غائبا في

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