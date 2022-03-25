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رئيس وزراء أوروبي يرد على انتقادات لتجنبه المشاركة في الحرب الأوكرانية

2022-03-25 / 8:53 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

رفض رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي استهدفه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، “مطالب” تقضي بتسليم كييف أسلحة وتشديد العقوبات على روسيا، معتبرا أنها “مخالفة لمصالح” بلاده.

ونقل المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس، عن أوربان قوله: “إن المجر تريد البقاء خارج هذه الحرب ولن تسمح بنقل أسلحة إلى أوكرانيا”.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، رفضت بودابست رغم استقبالها للاجئين، إرسال مساعدات عسكرية وحظرت نقل الأسلحة عبر أراضيها.

وقال زيلينسكي متوجها إلى أوربان الذي تقرب من الكرملين في السنوات الماضية: “اسمع يا فيكتور، هل تدري ماذا يحصل في ماريوبول؟”.

وأضاف في اتصال عبر الفيديو تم بثه، مساء الخميس، خلال قمة الـ 27 في بروكسل “عليك أن تقرر بشكل نهائي في أي معسكر أنت”.

كما دعا الرئيس الأوكراني المجر، التي تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية، إلى وقف المبادلات التجارية مع موسكو.

ورد المتحدث بالقول إن “إغلاق صنابير النفط والغاز سيكون بمثابة جعل العائلات المجرية تدفع ثمن الحرب”.

وأضاف “لا نستطيع تحمل ذلك”، في وقت يستعد فيه أوربان لانتخابات حامية في 3 أبريل.

وبحسب زعيم المعارضة، بيتر ماركي زاي، فإن خطاب زيلينسكي يظهر “عزلة” أوربان، الذي يُنظر إليه على أنه “حليف (فلاديمير) بوتين الأخير في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

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