احداث صفحة خاصة ب “الصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”

هبة بريس _ و م ع

أعلن مكتب الصرف، اليوم الجمعة، عن إحداث صفحة جديدة على بوابته الإلكترونية تعنى بالصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

وذكر بلاغ للمكتب، أن هذه الواجهة الإلكترونية توفر معلومات حول الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم شركات صرف العملات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى نشاط الصرف اليدوي.

وأضاف المصدر أن إنشاء هذه الصفحة يهدف إلى إحداث مرجع للشركات المتخصصة في عمليات الصرف اليدوي وكذا الأفراد الراغبين في الاطلاع على القوانين والأحكام التشريعية المتعلقة بالصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال / تمويل الإرهاب.

كما يوفر هذا الفضاء لمستخدميه عدة أقسام تقدم نماذج للتصريح ومجموعة من الروابط المفيدة.

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