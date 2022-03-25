رئيس مجلس المستشارين يتباحث مع وزير العدل العراقي

هبة بريس _ وم ع

تباحث رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الجمعة بالرباط، مع وزير العدل بجمهورية العراق، السيد سالار عبد الستار محمد، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المملكة.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن اد ميارة قدم خلال هذا اللقاء نظرة موجزة عن تركيبة مجلس المستشارين وموقعه الدستوري المتميز والوظائف والاختصاصات الموكولة له في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية.

وأضاف السيد ميارة أن المجلس، وانطلاقا من مكانته في المشهد المؤسساتي الوطني، يولي اهتماما خاصا للمساهمة البناءة في تطوير علاقات المغرب الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها جمهورية العراق، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية استثمار البعد البرلماني في تنشيط هذه العلاقات التي تتميز بوتيرتها الايجابية في مختلف المجالات والميادين.

من جانبه، عبر وزير العدل العراقي عن ارتياحه “للمستوى الطيب للتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في المجال القضائي والقانوني”.

وفي هذا الإطار، استعرض المسؤول العراقي التنظيم القضائي بجمهورية العراق، معبرا عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أقوى للعلاقات الثنائية في ميدان القضاء وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

وخلص البلاغ إلى أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء، على ضرورة تكثيف الجهود لاستثمار كل الفرص المتاحة لتعميق وتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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