أدرعي: قادة عسكريون إسرائيليون التقوا مع المفتش العام للجيش المغربي بالرباط

هبة بريس _ الرباط

غرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المكلف بالإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عل تويتر معلنا ، اليوم الجمعة قيام وفد عسكري رسمي يمثل الدولة العبرية إلى المغرب.

وقال أدرعي ” إن أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية إلى المغرب اختُتتمت اليوم بمشاركة كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، الميجر جنرال تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين، إلى جانب قائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات، وخلال الزيارة التي احتضنتها الرباط التقى القادة الإسرائيليون مع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقادة الأركان العامة بما فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات.

واستر سل أدرعي بالقول أنه” خلال الاجتماعات استعرض قادة الجيش المغربي هيكلية قوات الأمن والتحديات التي تواجهها وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتين والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري، مضيفا أن لقد الميجر جنرال تال كالمان استعرضت من جهته، هيكلية جيش الدفاع والتحديات الاقليمية والدولية بالاضافة إلى المجالات التي اكتسب فيها جيش بلاده خبرة عسكرية كبيرة.”

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