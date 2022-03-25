هجوم ضخم للحوثيين على منشأة نفطية في جدة السعودية

هبة بريس _ وكالات

شن المتمردون الحوثيون في اليمن، هجوما ضخما على منشأة نفطية لشركة أرامكو غربي السعودية وفي مناطق أخرى من المملكة.

وتبنى الحوثيون في بيان، الجمعة، سلسلة الهجمات على السعودية التي تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة ارامكو في مدينة جدة.

وأعلن الحوثيون على لسان المتحدث باسمهم يحيى سريع “استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة واستهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ البالستية”.

وقال بيان للتحالف العسكري بقيادة الرياض إن الحوثيين شنوا عدة اعتداءات في جنوب المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي أن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرضت لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد المالكي نشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة .

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