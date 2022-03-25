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إسبانيا توقف تسليم رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلي السابق لواشنطن

2022-03-25 / 6:33 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أوقف المجلس القضائي الوطني الإسباني تسليم رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلي السابق هوغو كارفاخال إلى الولايات المتحدة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن السلطة القانونية يوم الجمعة، اتخذت المحكمة الإسبانية هذا القرار “بعد استئناف [كارفاخال] أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أبلغت عن هذا الإجراء الاحترازي”.

وينتظر الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الفنزويلية تسليمه من إسبانيا إلى الولايات المتحدة.

وكان قد اعتقل في أبريل 2019 في إسبانيا بناء على طلب الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات.

وفي البداية، رفضت المحكمة تسليمه، وتم إطلاق سراحه واستئناف القرار، لتوافق المحكمة لاحقا على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة الإسبانية في وقت لاحق إنها لم تتمكن من تحديد مكانه وفي سبتمبر من العام الماضي، تم اعتقاله مرة أخرى في البلاد.

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية كارفاخال في عام 2008 على قائمة العقوبات، بتهم تمويله لنشاط تجارة المخدرات للجماعة المتمردة الكولومبية “القوات المسلحة الثورية لكولومبيا”، والتي أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية عام 2001 في قائمة المنظمات الإرهابية.

وعمل كارفاخال مساعدا للرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز في الفترة بين 1954 و2013. وأدان الرئيس الحالي للجمهورية البوليفارية، نيكولاس مادورو، ثم اعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.

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