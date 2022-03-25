بتعادل صعب.. المنتخب المغربي ينجو من فخ الهزيمة امام الكونغو

هبة بريس

نجا المنتخب الوطني المغربي من الهزيمة امام منتخب الكونغو الديمقراطية و اكتفى بالتعادل هدف لمثله في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب الشهداء بكنشاسا ، برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

الشوط الاول انتهى بتفوق اصحاب الارض بهدف دون رد ، سجله هدف الكونغولي يوهان ويسا في الدقيقة 12، بتسديدة لامست رأس غانم سايس وخدعت الحارس بونو ، ورغم سيطرت العناصر الوطنية على الكرة، الا انه المنتخب المغربي فشل في خلق فرص حقيقية للتسجيل.

في الشوط الثاني دخلت عناصر المنتخب الوطني المغربي بقوة، حيث تمكن من الحصول على ضربة جزاء، فشل مايي في ترجمتها لهدف التعادل.

وانتظر الاسود الدقيقة 76 للعودة في نتيجة المباراة عن طريق قدفة مركزة لطارق تسودالي بعد تمريرة رأسية من ايوب الكعبي لينتهي اللقاء بالتعادل هدف لمثله، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الاياب بيم الطرفين بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء يوم الثلاثاء المقبل.

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