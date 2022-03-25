بحزن عميق… سليم كرافاطا ينعي صديقه الراحل شريف آدم

2022-03-25 / 5:49 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بكلمات مؤثرة، نعى الفنان المغربي سليم كرافاطا صديقه الراحل عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و كتب نجل الفنان المغربي عبر ذات المنصة:”اليوم نهار صعيب فحياتي، فقدت خویا و صاحبي اللي دوزت معاه الحلوة و المرة 18 عام ماعمرنا تفارقنا”.

و أضاف نجل الفنان الشعبي قائلا :”شكون غادي ينسيني فيك ويعو ضك لیا خویا عزاؤنا واحد فيك اخويا شريف الله يرحمك، دعواتكم لأخونا الله يصبرنا ويصبر و والديك كنبغيك”.

و بدوره الفنان خالد البناني حرص على نعي الفقيد قائلا :”دفن ولدي الحبيب آدم شريف بمقبرة الشهداء ( قرب محطة ولاد زيان الدار البيضاء)”.

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