وزير الفلاحة يحل بالحاجب ومكناس لتتبع تنزيل برامج تنموية

ع محياوي _ هبة بريس

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، صباح اليوم الجمعة 25 مارس الجاري، بزيارة ميدانية لإقليمي الحاجب ومكناس. مرفوقا برئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، وعامل إقليم الحاجب، زين العابدين الأزهر وعامل إقليم مكناس، عبد الغني صبار ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية وممثلو التنظيمات المهنية في القطاع الفلاحي ومنتخبون يتقدمهم البرلماني حكيم ووفد من مسؤولي الوزارة.

الزيارة همت تتبع وضعية الموسم الفلاحي وبرنامج الزرع المباشر وتتبع تنزيل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بإقليم الحاجب وكذا إطلاق برنامج المقاولين الشباب بجهة فاس–مكناس وتدشين دار المستثمر القروي لجهة فاس–مكناس وتدشين المركز الجهوي للمقاولين الشباب في الفلاحة والصناعات الغذائية.

تتبع الموسم الفلاحي وعملية الزرع المباشر

على مستوى جماعة سبت جحجوح، اطلع الوزير على وضعية وتقدم الموسم الفلاحي 2021-2022 وبرنامج الزرع المباشر كما قام بزيارة ضيعة تعتمد على نمط الزرع المباشر.

الزرع المباشر هي تقنية تسمح بالحفاظ على خصوبة ورطوبة التربة وتعتمد على الزرع دون أي أعمال تحضيرية للتربة قبل البذر. انها تمكن من تحسين مردودية الحبوب بنسبة 30٪ في المتوسط وخفض تكاليف انتاج الحبوب بنسبة 60٪ ، وكميات البذر بنسبة 30٪ ، فضلاً عن الحد من انجراف التربة بأكثر من 50٪.

تهدف هذه التقنية إلى تحسين قدرة الزراعة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث أنه بالرغم من النقص الكبير في التساقطات المطرية على مستوى الضيعات التي تمت زيارتها، مكنت تقنية الزرع المباشر من صمود الزراعات لتأخر التساقطات المطرية.

تتبع تنزيل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بإقليم الحاج

في إطار تفعيل البرنامج الاستثنائي للحد من آثار نقص التساقطات المطرية، قام الوزير بزيارة مركز توزيع الشعير المدعّم بالحاجب كما قام بالوقوف على مدى تقدم هذه العملية والترتيبات المتخذة لتنزيل مختلف مكونات البرنامج.

يشمل البرنامج على مستوى جهة فاس-مكناس توزيع 190.000 قنطار من الشعير المدعم كحصة أولى لفائدة مربي الماشية وتوزيع 11.350 قنطار من الأعلاف المركبة، وتلقيح 3.9 مليون رأس من الأغنام والماعز ومعالجة 56.000 خلية نحل ضد الفارواز وإنشاء وتجهيز 15 نقطة ماء لتوريد المواشي وتوزيع 9 خزانات ماء مجرورة، وكذا تهيئة 103 كيلومترات من السواقي.

تدشين” دار المستثمر القروي ”

بإقليم الحاجب، قام الوزير مرفوقاً برئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بتدشين دار المستثمر القروي الذي أطلقته مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من أجل دعم ومواكبة المقاولين الشباب في المناطق القروية في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020- 2030.

على غرار الفروع الـ 12 الأخرى التي تم افتتاحها، كمرحلة أولية ، في جميع أنحاء المملكة ، يهدف هذا الهيكل إلى مواكبة الشباب في المنطقة لإعداد و تطوير وتحقيق مشاريعهم. وهي تقوم بتقديم الدعم غير المالي اللازم لرواد الأعمال الشباب من خلال استقبالهم وتأطيرهم وتوجيههم بحيث يكون لملفاتهم أقصى فرصة للنجاح عند تقديمها للتمويل

تدشين المركز الجهوي للمقاولين الشباب في الفلاحة والصناعات الغذائية

أعطى الوزير الانطلاقة الرسمية للمركز الجهوي للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية لجهة فاس-مكناس بقطب الجودة الغذائية بمكناس. ويندرج هذا المركز في إطار تفعيل الركيزة الأولى لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030» التي تهدف إلى تعزيز العنصر البشري.

يتوفر المركز على 32 فرعًا على مستوى العمالات والأقاليم وتكمن مهامه في توجيه ومواكبة حاملي المشاريع المقاولاتية في الفلاحة والصناعات الغذائية من خلال عمليات التواصل والتحسيس والاستقبال والإرشاد والوساطة وتوجيه الشباب والتتبع والمساعدة على تحقيق المشاريع والتكوين التقني والإداري والقانوني والمهارات الحياتية.

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