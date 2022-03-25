ناصر بوريطة

بوريطة يجري مباحثات “ودية ومثمرة” مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية

2022-03-25 / 5:03 مساءً
0
هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع السيد تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط.

وقال السيد تشاي جون في تصريح للصحافة عقب هذه اللقاء، إن محادثاته مع السيد بوريطة كانت “ودية ومثمرة”، وتم خلالها تبادل الآراء حول العديد من المواضيع خاصة العلاقات الثنائية، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، مؤكدا أن المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي للصين، وهو ما يعزز المستقبل المشرق للعلاقات الثنائية.

وأكد السيد جون أن هذه المباحثات همت أيضا المواضيع الدولية والإقليمية، مبرزا أن هناك اتفاق تام في وجهات النظر بين البلدين، وهو ما يؤكد أهمية “الحفاظ على الاتصال الدائم مع المغرب، وتنسيق المواقف إزاء كل التطورات في الساحة الدولية”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إشادة دولية بدور الملك محمد السادس كرائد إفريقيا في مجال الهجرة

إشادة دولية بدور الملك محمد السادس كرائد إفريقيا في…

2022-03-25 / 2:54 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب والإمارات والبحرين وأمريكا.. إسرائيل تستضيف لقاء “تاريخيا”

بمشاركة المغرب والإمارات والبحرين وأمريكا.. إسرائيل تستضيف لقاء “تاريخيا”

2022-03-25 / 2:14 مساءً
Photo of هل أصبح شباط سياسيا منبوذا؟

هل أصبح شباط سياسيا منبوذا؟

2022-03-25 / 1:43 مساءً
Photo of بوريطة يدعو إلى تشجيع الهجرة النظامية والحد من الهشاشة

بوريطة يدعو إلى تشجيع الهجرة النظامية والحد من الهشاشة

2022-03-25 / 12:50 مساءً
Photo of الأسبوع المقبل.. وزير الخارجية الأمريكي يزور المغرب

الأسبوع المقبل.. وزير الخارجية الأمريكي يزور المغرب

2022-03-25 / 11:38 صباحًا
Photo of بعد واقعة تبادل اللكمات بمجلس سطات…تنسيقية حزب الحمامة تخرج عن صمتها

بعد واقعة تبادل اللكمات بمجلس سطات…تنسيقية حزب الحمامة تخرج…

2022-03-25 / 9:22 صباحًا
Photo of خطير : السفير الفلندي بالمغرب يتدخل في الشؤون الداخلية للوطن وينتقد عدم تصويت المغرب ضد روسيا

خطير : السفير الفلندي بالمغرب يتدخل في الشؤون الداخلية…

2022-03-24 / 11:14 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع المديرة العامة لليونيسكو

بوريطة يتباحث مع المديرة العامة لليونيسكو

2022-03-24 / 9:15 مساءً
Photo of “خورخي دزكالار “.. الحكم الذاتي مخطط “واقعي”

“خورخي دزكالار “.. الحكم الذاتي مخطط “واقعي”

2022-03-24 / 8:38 مساءً
Photo of ألمانيا تدعم الإصلاحات التي قام بها المغرب خلال العقدين الأخيرين

ألمانيا تدعم الإصلاحات التي قام بها المغرب خلال العقدين…

2022-03-24 / 8:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق