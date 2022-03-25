بوريطة يجري مباحثات “ودية ومثمرة” مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع السيد تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط.

وقال السيد تشاي جون في تصريح للصحافة عقب هذه اللقاء، إن محادثاته مع السيد بوريطة كانت “ودية ومثمرة”، وتم خلالها تبادل الآراء حول العديد من المواضيع خاصة العلاقات الثنائية، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، مؤكدا أن المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي للصين، وهو ما يعزز المستقبل المشرق للعلاقات الثنائية.

وأكد السيد جون أن هذه المباحثات همت أيضا المواضيع الدولية والإقليمية، مبرزا أن هناك اتفاق تام في وجهات النظر بين البلدين، وهو ما يؤكد أهمية “الحفاظ على الاتصال الدائم مع المغرب، وتنسيق المواقف إزاء كل التطورات في الساحة الدولية”.

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