هولندا تفتح سجونها للاجئين الأوكرانيين

2022-03-25 / 4:46 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الإعمار الهولندي دي غونغ، أن حكومة بلاده ستخصص 75 مليون يورو لجعل المباني الحكومية القديمة والسجون المغلقة مناسبة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وأشار إلى أن السلطات بصدد إيواء 15 ألف لاجئ أوكراني في هذه المباني.

من جهته، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في وقت سابق، من أن “عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين قد يصلوا إلى أراضي دول التكتل قد يبلغ 5 ملايين شخص”.

بدوره، أعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن “عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون”، محذرا من “أزمة لجوء تعد الأشد” في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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‫4 تعليقات

  2. الحرب الأوكرانية إن ربحها زيلنسكي فالفوز للناتو وإن ربحتها روسيا ستضم ارضيها المحروقة
    وإعادة اعمارها من جديد ..

  3. مهما خذلتك الدنيا يجب أن تعرف ان رجل يدعى فلاديمير بوتن أوقف أمريكيا عند حدها وحلف الناتو والعالم اجمع ومنهم دول الخليج..

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