الجماهير الكونغولية تستقبل المغاربة بهسيتيريا في شوارع كينشاسا

2022-03-25 / 3:35 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

هستيريا غير مسبوقة تعم شوارع كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية صبيحة المقابلة حيث خرج عشرات الآلاف من الشعب الكونغولي متجهين صوب ملعب الشهداء و لو دون توفرهم على تذكرة للمباراة.

وصول ألفي مناصر مغربي لمطار كينشاسا و توجههم صوب وسط المدينة حيث يوجد الملعب الذي سيحتضن اللقاء لم يكن بالسهولة بمكان بالرغم من تجند السفارة المغربية هناك لتوفير ظروف حسنة و آمنة لنقلهم للملعب.

و استقبل الآلاف من مشجعي “ليوبارد” الجمهور المغربي بهتافات هستيرية و حركات غريبة و الرقصات المعهودة في القارة السمراء ، مرددين شعارات النصر لمنتخب بلادهم.

أجواء الحماس التي تطغى على شوارع كينشاسا و الانتشار الأمني المكثف بكل الطرق المؤدية للملعب و العراقيل التي وضعت في طريق الجمهور المغربي للوصول لملعب الشهداء، لن تثن المغاربة الذين تكبدوا عناء السفر للكونغو الديمقراطية من حشد الهمم لتشجيع الأسود في رحلة البحث عن بطاقة التأهل للمونديال.

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