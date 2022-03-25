أمن سلا يحدد هوية شخص ظهر في فيديو يستعرض سلاحا ناريا

هبة بريس - سلا

رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الخميس 24 مارس الجاري، مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر فيه شخص وهو يستعرض سلاحا ناريا ويتلفظ بعبارات توحي بكونه متواجدا بمنطقة “قرية أولاد موسى” بمدينة سلا.

وقد أسفرت الأبحاث والخبرات التقنية التي أخضع لها هذا التسجيل عن تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه الذي يظهر في الشريط، والذي تبين من خلال مراجعة قواعد معطيات الأمن الوطني أنه يتواجد منذ مدة خارج التراب الوطني.

ومواصلة للأبحاث بخصوص هذا المحتوى الرقمي، فقد أظهرت مراجعة المصادر المفتوحة على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام المعني بالأمر مؤخرا بتسجيل وبث مجموعة من مقاطع الفيديو انطلاقا من إحدى الدول الأجنبية التي يقيم بها.

وفي مقابل هذه التحريات، فتحت مصالح الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بتسجيل هذا المقطع، واحتمال تورط المعني بالأمر في أفعال إجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5