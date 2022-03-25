اجتماع “تاريخي” لمنخرطي نادي اتحاد طنجة لكرة القدم

2022-03-25 / 3:12 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

في سابقة من نوعها ، التأم منخرطو فريق اتحاد طنجة لكرة القدم ؤ في اجتماع تواصلي أمس الخميس 24 مارس، استعرضوا خلاله الأمور التنظيمية المتعلقة بفارس البوغاز والادوار التي ينبغي أن يطلع بها ويمارسها المنخرط .

وتدارس منخرطو نادي اتحاد طنجة ، عدد من النقاط تخص هيكلة هيئة المنخرطين ، كما تم خلال الاجتماع ذاته الاتفاق على تأسيس عدد من اللجان لتسهيل وتجويد عمل المنخرطين، و إنجاز القانون الداخلي الذي سينظم عمل الهيئة.

وخلص الاجتماع الى عدد من المخرجات أهمها الدعم المبدئي واللا مشروط للمكتب المسيِّر لنادي اتحاد طنجة وثناءِها على المجهودات التي يقوم بها المكتب ، بالاضافة الى دعمها للاعبي الفريق ومطالبتهم ببذل مجهود إضافي، قصد إسعاد الجماهير العريضة للنادي.

ودعا منخرطو نادي اتحاد طنجة الجماهير الطنجاوية إلى الإلتفاف حول الفريق ودعمه في المرحلة الراهنة لكل مكونات الفريق: “المكتب المسير، الأطر التقنية، اللاعبين”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بتعادل صعب.. المنتخب المغربي ينجو من فخ الهزيمة امام الكونغو

بتعادل صعب.. المنتخب المغربي ينجو من فخ الهزيمة امام…

2022-03-25 / 6:05 مساءً
Photo of الجماهير الكونغولية تستقبل المغاربة بهسيتيريا في شوارع كينشاسا

الجماهير الكونغولية تستقبل المغاربة بهسيتيريا في شوارع كينشاسا

2022-03-25 / 3:35 مساءً
Photo of حكم مباراة الأسود.. رفض رشوة بقيمة 30 مليون و فازت معه الرجاء بلقبين اثنين

حكم مباراة الأسود.. رفض رشوة بقيمة 30 مليون و…

2022-03-25 / 2:20 مساءً
Photo of عشر طائرات و خمسين حافلة.. السفارة تشرف على تأطير الجماهير المغربية بكينشاسا

عشر طائرات و خمسين حافلة.. السفارة تشرف على تأطير…

2022-03-25 / 1:12 مساءً
Photo of سفارة المغرب بالكونغو: “تم إعفاء الجمهور من تأشيرة الدخول و الكشوفات الصحية”

سفارة المغرب بالكونغو: “تم إعفاء الجمهور من تأشيرة الدخول…

2022-03-25 / 12:08 مساءً
Photo of وزير الداخلية الكونغولي: “نحن شعب الكرم و نلتزم بضمان سلامة الجماهير المغربية”

وزير الداخلية الكونغولي: “نحن شعب الكرم و نلتزم بضمان…

2022-03-25 / 11:10 صباحًا
Photo of رؤساء فرق بالبطولة يدعمون المنتخب بنقل الجماهير على نفقتهم لكينشاسا

رؤساء فرق بالبطولة يدعمون المنتخب بنقل الجماهير على نفقتهم…

2022-03-25 / 10:24 صباحًا
Photo of رئيس الكونغو الديمقراطية يقرر حضور مباراة منتخب بلاده أمام الأسود

رئيس الكونغو الديمقراطية يقرر حضور مباراة منتخب بلاده أمام…

2022-03-25 / 9:09 صباحًا
Photo of عبد العالي البوعزوي ..ابن المغرب المتألق بالخارج

عبد العالي البوعزوي ..ابن المغرب المتألق بالخارج

2022-03-25 / 12:06 صباحًا
Photo of للمرة الثانية تواليا.. إيطاليا خارج المونديال بهدف قاتل

للمرة الثانية تواليا.. إيطاليا خارج المونديال بهدف قاتل

2022-03-24 / 11:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق