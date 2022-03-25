اجتماع “تاريخي” لمنخرطي نادي اتحاد طنجة لكرة القدم

هبة بريس - مكتب طنجة

في سابقة من نوعها ، التأم منخرطو فريق اتحاد طنجة لكرة القدم ؤ في اجتماع تواصلي أمس الخميس 24 مارس، استعرضوا خلاله الأمور التنظيمية المتعلقة بفارس البوغاز والادوار التي ينبغي أن يطلع بها ويمارسها المنخرط .

وتدارس منخرطو نادي اتحاد طنجة ، عدد من النقاط تخص هيكلة هيئة المنخرطين ، كما تم خلال الاجتماع ذاته الاتفاق على تأسيس عدد من اللجان لتسهيل وتجويد عمل المنخرطين، و إنجاز القانون الداخلي الذي سينظم عمل الهيئة.

وخلص الاجتماع الى عدد من المخرجات أهمها الدعم المبدئي واللا مشروط للمكتب المسيِّر لنادي اتحاد طنجة وثناءِها على المجهودات التي يقوم بها المكتب ، بالاضافة الى دعمها للاعبي الفريق ومطالبتهم ببذل مجهود إضافي، قصد إسعاد الجماهير العريضة للنادي.

ودعا منخرطو نادي اتحاد طنجة الجماهير الطنجاوية إلى الإلتفاف حول الفريق ودعمه في المرحلة الراهنة لكل مكونات الفريق: “المكتب المسير، الأطر التقنية، اللاعبين”.

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