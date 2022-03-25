سكينة درابيل تتهم هند بن اجبارة بالسرقة.. والأخيرة ترد :”القانون فوق الجميع”

2022-03-25 / 2:57 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد اتهام الفنانة المغربية هند بن اجبارة من طرف زميلتها الفنانة سكينة درابيل، بسرقة مستحقاتها من العائدات المالية للمسرحية و إبعادها من الجمعية التي كانتا من مؤسسيها، هند بن اجبارة تخرج عن صمتها.

و في هذا الصدد ، كشفت بن اجبارة عبر اتصال هاتفي مع طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية أن منصات التواصل الاجتماعي ليس مكانا لفض النزاعات ولنثر الادعاءات والمساس بسمعة الناس وأعراضهم.

و عن اتهامها بالسرقة، فضلت هند أن لا تخوض في التفاصيل، مكتفية ب “القانون فوق الجميع، و القضاء و المحاكم موجودين فالبلاد”.

و عن سبب خروج درابيل بالتصريحات الأخيرة، أكدت هند أنها انتهت مؤخرا من تصوير حلقات المسلسل الرمضاني “المكتوب” الذي جمعها بسكينه درابيل، و الذي استغرق تصويره ثلاثة أشهر في مدينة الرباط.

و الجدير بالذكر أن المسرحية موضع الخلاف بين الممثلتين، توقف عرضها سنة 2018.

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