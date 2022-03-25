بمشاركة المغرب والإمارات والبحرين وأمريكا.. إسرائيل تستضيف لقاء “تاريخيا”

هبة بريس

أعلنت إسرائيل الجمعة أنها ستستضيف لقاء “تاريخيًا” يومي الأحد والاثنين يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين بمناسبة زيارة الوزير أنطوني بلينكن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والاثنين المقبلين في إسرائيل…”

وأضافت ” سيصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية”.

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