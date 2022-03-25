عشر طائرات و خمسين حافلة.. السفارة تشرف على تأطير الجماهير المغربية بكينشاسا
تعبئة كبيرة و مجهودات جبارة تبذلها سفارة المغرب بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جندت كل عناصرها و إمكانياتها بإشراف مباشر من السفير المغربي رشيد أكاسيم.
و لتسهيل مأمورية تنقل الجماهير العريضة التي ستؤازر أسود الأطلس، تم تخصيص عشر طائرات حطت هذا الصباح في مطار نجيلي الدولي بكينشاسا و تحمل على متنها قرابة ألفي مناصر مغربي قدموا من مختلف ربوع المملكة.
و وفرت السفارة المغربية في كينشاسا خمسين حافلة من الطراز الجيد تم تأجيرها من إحدى شركات النقل بالكونغو الديمقراطية، و ستقوم بنقل الجماهير المغربية من المطار نحو الملعب و ستنتظرهم ببوابات ملعب الشهداء لإعادة نقلهم صوب المطار بعد صافرة نهاية المباراة.
كما تكلفت السفارة من خلال فرق خاصة تم إحداثها بتوفير كل الظروف و المستلزمات التي ستسهل عملية تنقل الجماهير للملعب، من حيث التغذية و توفير مياه الشرب المعدنية و النقل لي أحسن الظروف.
تعليق واحد
سبحان الله الحكومة تفعل كل ما باستطاعتها مت اجل اللهو والضحك ،كل ما هو مضيعة للوقت تجد الحكومة تفعل اكثر من المطلوب ،ولاكن من اجل مصلحة الشعب من عمل وحقوق وتعليم ،فلكم بالزرواطة ،دولة التلفاز ،راه جاي لماتكم بوتين