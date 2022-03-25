سفارة المغرب بالكونغو: “تم إعفاء الجمهور من تأشيرة الدخول و الكشوفات الصحية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

جهود مضنية تبذلها سفارة المملكة المغربية بجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أيام و ذلك لتوفير كل الظروف المناسبة سواءا للبعثة الرسمية المغربية أو للجماهير التي توافدت على كينشاسا من مطارات المغرب لتشجيع الأسود.

و في هذا الصدد، راسلت سفارة المغرب في الكونغو الديمقراطية السلطات المحلية لتبسيط الإجراءات و تم التنسيق على إعفاء حوالي 2100 مناصر مغربي توافدوا على مطارات الكونغو الديمقراطية من تأشيرة الدخول.

و إلى جانب التأشيرة، تم كذلك إعفاء الجماهير المغربية المتوافدة من الإجراءات الصحية المعقدة في دولة الكونغو الديمقراطية و المفروضة بسبب جائحة كورونا، حيث تم إعفاء الجماهير من إجراء كشوفات PCR و كذا الدفتر الصحي للقاحات المعروف قاريا ب”الكارني جون”.

و موازاة مع ذلك، خصصت سفارة المغرب بالكونغو الديمقراطية خمسين حافلة ستتكلف بنقل الجماهير المغربية من مطار كينشاسا الدولي صوب الملعب و ستنتظرهم ببوابات الملعب لإعادة نقلهم نحو المطار بعد انتهاء المقابلة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6