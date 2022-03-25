أنتوني بلينكن

الأسبوع المقبل.. وزير الخارجية الأمريكي يزور المغرب

2022-03-25 / 11:38 صباحًا
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هبة بريس

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى المغرب والجزائر .

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن بلينكن يهدف من خلال زياراته إلى “إظهار استمرارية التزام الولايات المتحدة بقضايا المنطقة”.

وقال إن زيارة بلينكن للبلدين المغاربيين تأتي تزامنا مع “توترات متصاعدة في الأشهر الأخيرة بين الجزائر والمغرب بشأن الصراع في الصحراء المغربية”.

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