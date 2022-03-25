عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية بالأمن

2022-03-25 / 11:21 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة المصالح المركزية والجهوية للاستعلامات العامة والأمن العمومي.

وقد همت هذه التعيينات، الذي أشر عليها عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، وضع أطر أمنية أظهرت كفاءة وانضباطا شخصيا ومهنيا عاليا على رأس مجموعة من المصالح المركزية للاستعلامات العامة، من بينها تنصيب إطار أمني على رأس القسم المركزي للدراسات والتحليل قادما إليها من ولاية أمن مراكش، بالإضافة إلى تعيين إطار أمني قادم من مديرية الأمن العمومي على رأس القسم المركزي لتدبير المراكز الحدودية، وكذا تعيين رئيس جديد لقسم التقنين المكلف بتدبير قضايا الهجرة والإقامة وغيرها على مستوى نفس المديرية المركزية.

كما شملت التعيينات الجديدة كذلك تنصيب رئيس جديد للمصلحة المركزية لتدبير إقامة الأجانب والتأشيرات، وكذا رئيس لفرقة الاستعلامات العامة بالمنطقة الثانية للأمن بولاية أمن العيون، فيما شمل الشق المتعلق من التعيينات بمصالح بالأمن العمومي وضع أطر أمنية على رأس دائرة الشرطة “المسيرة” ومصلحة حوادث السير بمنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط.

وإلى جانب معايير الكفاءة المهنية، راعت التعيينات الجديدة الخصوصيات الوظيفية للمناصب الجديدة، والتي تجمع بين الالتزامات التي تقتضيها آليات الحكامة والتدبير المركزي لمصالح الأمن الوطني من جهة، ومواكبة مسار وعصرنة الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب في مجالات أمن الحدود ودخول وإقامة الأجانب والتقنين من جهة ثانية.

وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الأخيرة على التدرج في إعلان التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية، وفق الحاجيات التي تفرضها مصلحة المرفق العام الشرطي، وكذا انسجاما مع التطورات والأحداث المستجدة على الصعيد الأمني.

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