وزير الداخلية الكونغولي: “نحن شعب الكرم و نلتزم بضمان سلامة الجماهير المغربية”

2022-03-25 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ مساء أمس ، تقاطر المئات من أنصار المنتخب الوطني المغربي على كينشاسا قادمين من المغرب و من دول أخرى لتشجيع أسود الأطلس في مباراتهم الحاسمة أمام الكونغو الديمقراطية.

و في ظل فوضى التنظيم التي شهدها محيط المطار و الملعب منذ قدوم البعثة المغربية، راسلت جامعة الكرة الكاف و الفيفا لإخطارهم بما وقع، و هو ما دفع بعض مسؤولي الكونغو الديمقراطية للرد في محاولة منهم لتلميع الصورة.

موازاة مع ذلك، خرج وزير الداخلية الكونغولي، دانييل أسيلو أكيتو وانكوي في تصريحات تلفزية لإحدى قنوات بلاده أكد من خلالها أن شعب بلاده معروف بالكرم و الترحاب و حسن الضيافة.

و التزم وزير داخلية الكونغو الديمقراطية بضمان أمن و سلامة كل الجماهير المغربية التي توافدت على كينشاسا، مؤكدا بأن المباراة لن تخرج عن طابعها الرياضي و تم اتخاذ كل الاحتياطات لتمر في أجواء رياضية.

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