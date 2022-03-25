رؤساء فرق بالبطولة يدعمون المنتخب بنقل الجماهير على نفقتهم لكينشاسا

2022-03-25 / 10:24 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعبئة كبيرة تلك التي قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمعية السلطات الرسمية لتسهيل مأمورية الجماهير الراغبة في التنقل لكينشاسا لمساندة الأسود أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

و تزامنا مع ذلك، أقدم بعض رؤساء الأندية الاحترافية و شخصيات معروفة في عالم المستديرة على دعم المنتخب بطريقتها الخاصة من خلال التكفل بنقل الجماهير على نفقتها الشخصية في طائرات خاصة.

و من بين هؤلاء المسيرين الذين تكلفوا بنقل الجماهير المغربية في طائرات خاصة على نفقتهم الشخصية، نجد هشام أيت منا رئيس شباب المحمدية و سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي و محمد بودريقة رئيس الرجاء الرياضي سابقا و شخصيات أخرى.

و حسب المعطيات التي توصلنا بها، فقد تم نقل الجماهير المغربية لدولة الكونغو الديمقراطية من خلال عشر طائرات في رحلات خاصة حيث تم تخصيص 2100 تذكرة المشجعين القادمين من المغرب لمؤازرة الأسود في ملعب الشهداء بكينشاسا.

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