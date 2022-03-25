بالفيديو.. سلطات البيضاء تقود حملة ضخمة ضد مخالفي قوانين التعمير

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شنت سلطات عين السبع بالدار البيضاء واحدة من أكبر حملات هدم البناء العشوائي المخالف لقوانين التعمير و غير المتوفر على رخص و خاصة الواجهات المحتلة للملك العام.

و حسب ما وثقت كاميرا هبة بريس، فقد حج كبار مسؤولي عمالة عين السبع الحي المحمدي بالعاصمة الاقتصادية في ساعات مبكرة مرفوقين بعدد من عناصر السلطة المحلية و القوات العمومية للشروع في هدم واجهات بنايات و بوابات تم إحداثها بعدد من الإقامات السكنية.

الحملة التي شنتها سلطات عين السبع تروم من خلالها وقف التصرفات المخالفة للقانون، حيث يعمد بعض الملاك و السكان لإحداث بوابات حديدية غير قانونية في واجهات الإقامات السكنية، فيما آخرون يقومون ببناء جدارات إسمنتية لربح مسافات إضافية من الملك العام.

و ستتواصل عمليات هدم البنايات و الواجهات المخالفة للقانون خلال الأيام المقبلة بعدد من أحياء المدينة المليونية و هو الأمر الذي استحسنته الساكنة التي طالبت بمحاسبة المتورطين كذلك الذين يسمحون للمخالفين بالبناء بشكل يتنافى و القوانين المعمول بها.

تفاصيل أوفى بخصوص حملة سلطات عين السبع لمحاربة البناء العشوائي في المقطع المصور التالي:

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1