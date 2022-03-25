الرئيس الأوكراني ل”شعبه”: “شكرا على مقاومتكم للعدو.. تستحقون ميداليات”

هبة بريس - وكالات

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطني بلده على مقاومة المحتلين الروس طوال شهر من النزاع المسلح.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو في وقت متأخر من يوم الخميس إن المدافعين الأوكرانيين أوقفوا الأعداء في كل مكان.

وتابع الرئيس الأوكراني أنه يعتقد أن ملايين الأوكرانيين الذين سيفعلون أي شيء من أجل انتصار أوكرانيا والسلام يستحقون ميداليات.

وأضاف زيلينسكي “أشكر الجميع وكل شخص منهم”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6