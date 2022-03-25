الرئيس الأوكراني ل”شعبه”: “شكرا على مقاومتكم للعدو.. تستحقون ميداليات”
هبة بريس - وكالات
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطني بلده على مقاومة المحتلين الروس طوال شهر من النزاع المسلح.
وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو في وقت متأخر من يوم الخميس إن المدافعين الأوكرانيين أوقفوا الأعداء في كل مكان.
وتابع الرئيس الأوكراني أنه يعتقد أن ملايين الأوكرانيين الذين سيفعلون أي شيء من أجل انتصار أوكرانيا والسلام يستحقون ميداليات.
وأضاف زيلينسكي “أشكر الجميع وكل شخص منهم”.
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19 تعليقات
هذا مايريده الغرب لروسيا وحليفاتها سابقا استنزاف القدرة القتالية ليكونا في متناول عدوهم اللدود انها لعبة الاذكياء والخبثاء فلا الناتو سيدعم اوكرانيا حبا فيهاولا روسيا تجهل لعبة الغرب الخبيثة….
روسيا وامريكا مثل الفرس والروم والنهاية قريبة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون..
بوتين ربح الحرب وربح مكانة في العالم ويجب على العالم ان يعترف بقوته الاقتصادية والعسكرية التي خلقت ازمة في العالم.. من قمح وبترول وغاز ..
سوف يسجل التاريخ أن مهرجا” وعلى غفلة من الزمن أصبح رئيسا ثم قاد شعبه وجيشه إلى الهاويه.
رئيس فاشل يحارب قوة عظمى يصعب اسقاطها يتسبب في دمار بلده وتشريد شعبه..
افشل واغلى رئيس دمر بلاده وأصبح لعبة بيد الغرب واضحوكة العالم دمر البلد وشرد الشعب يجب عدمه..
لوكان رئيس محنك يريد الخير لشعبه عندما خدلته امريكا سيضع يده في يد بوتن وينتصر بلا حرب ولا دمار ولا تشريد شعب كامل ولكن الممثل مكانه المسرح اما الواقع لا علاقة له به.
ادخل نفسه في حرب مع دولة عملاقة في سبيل الدفاع عن امريكا والغرب الافضل له الاستسلام لروسيا والخشوع لها ..ولا استمرار في الحرب
هذا المهرج هو سبب الحروب والمصائب وازمات الأقتصاد التي حلت على العالم لانه مجند وعميل ينفذ ما يطلبونه منه..
روسيا انها القوة المطلقة والمعاملة بالمثل ولن يفرغ من هذه الحرب حتى يركع أوربا ويحكم قبضته عليها..
الروس لازالوا لم يستعملو أسلحتهم الحديثة والمتطورة ولازالوا يمهل ن أكرانيا الخضوع والركوع ..
استمرار الحرب يعني جريمة بحق الناس الأبرياء ويجب على اوكرانيا التنحي واعلانها الهزيمة.
لاحولا ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته..
الشعوب تدافع وتموت وتحترق والحكام منعمين بخيرات الشعوب والشعب من يحمي الحاكم اي غباء هذا ..
روسيا من سمحت له ليقنع زيلينسكي بأن روسيا نفذ صبرها من بطولته الوهمية حيث يظن الحرب كتمثيلية على المسرح لكن الواقع كان صعب عليه جدا..
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الا تقع اي حرب في العالم ويعم السلام والأمن والاستقرار.
اوكرانيا جزء لايتجزأ من الاتحاد السوفييتي سابقا يجب عليها الرجوع الى الاتحاد كما كان سنة 1991
قبل أن تدخل روسيا في الحرب قد حسبت حسابها من كل النواحي وهي تعلم كيف تدير حربها لوحدها .عكس اوكرانيا لم تخطط لها بالمرة..
بوتين رجل عسكري وسياسي مخضرم ولديه ترسانة عسكرية ترعب العالم شاء من شاء وابى من ابى ..