الرئيس الأوكراني ل”شعبه”: “شكرا على مقاومتكم للعدو.. تستحقون ميداليات”

2022-03-25 / 9:48 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطني بلده على مقاومة المحتلين الروس طوال شهر من النزاع المسلح.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو في وقت متأخر من يوم الخميس إن المدافعين الأوكرانيين أوقفوا الأعداء في كل مكان.

وتابع الرئيس الأوكراني أنه يعتقد أن ملايين الأوكرانيين الذين سيفعلون أي شيء من أجل انتصار أوكرانيا والسلام يستحقون ميداليات.

وأضاف زيلينسكي “أشكر الجميع وكل شخص منهم”.

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‫19 تعليقات

  1. هذا مايريده الغرب لروسيا وحليفاتها سابقا استنزاف القدرة القتالية ليكونا في متناول عدوهم اللدود انها لعبة الاذكياء والخبثاء فلا الناتو سيدعم اوكرانيا حبا فيهاولا روسيا تجهل لعبة الغرب الخبيثة….

  3. بوتين ربح الحرب وربح مكانة في العالم ويجب على العالم ان يعترف بقوته الاقتصادية والعسكرية التي خلقت ازمة في العالم.. من قمح وبترول وغاز ..

  7. لوكان رئيس محنك يريد الخير لشعبه عندما خدلته امريكا سيضع يده في يد بوتن وينتصر بلا حرب ولا دمار ولا تشريد شعب كامل ولكن الممثل مكانه المسرح اما الواقع لا علاقة له به.

  15. روسيا من سمحت له ليقنع زيلينسكي بأن روسيا نفذ صبرها من بطولته الوهمية حيث يظن الحرب كتمثيلية على المسرح لكن الواقع كان صعب عليه جدا..

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