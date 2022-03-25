رئيس الكونغو الديمقراطية يقرر حضور مباراة منتخب بلاده أمام الأسود

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت صحف الكونغو الديمقراطية أن رئيس البلاد فيلكس تشيسكيدي سيحضر المباراة الهامة التي ستجمع هذا الزوال بين رفاق بين مالانغو و المنتخب الوطني المغربي.

و حسب الصحافة الكونغولية، فقد قرر رئيس البلاد الحضور بشكل شخصي للملعب قصد دعم اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة صعبة أمام خصم قوي و متمرس.

صحافة RDC أكدت أن حضور فيلكس تشيسكيدي يكون دائما فأل خير على المنتخب الكونغولي، حيث سبق و حضر مباراة الكونغو الديمقراطية ضد ليبيريا سنة 2019 و فاز فيها “ليوبارد” بهدف لصفر.

كما حضر رئيس الجمهورية كذلك لمباراة منتخب بلاده و تانزانيا، حيث اختار مؤازرة المنتخب من المدرجات و هو يرتدي قميصا شبيها بالذي دخل به اللاعبون لأرضية التباري.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0