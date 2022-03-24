خطير : السفير الفلندي بالمغرب يتدخل في الشؤون الداخلية للوطن وينتقد عدم تصويت المغرب ضد روسيا
انتقد السفير الفلندي ” بيكا هيفوين ” بالمغرب عدم تصويت الرباط ضد روسيا في محاولة منه لاقتحام الشؤون الداخلية للبلاد .
السفير الفلندي مرغ دوره الديبلوماسي في الوحل ضاربا عرض الحائط السياسة الخارجية لفلندا عرض الحائط ومحاولا بذلك خلق مشاكل ديبلوماسية من شأنها تأزيم العلاقات الثنائية بين البلدين .
وتناسى السفير الفلندي أن المغرب وفي خضمّ الأزمات العالمية، لطالما التزم بسياسة “الحياد البنّاء” في محاولة منه لتكريس الخطاب الدبلوماسي الهادئ البعيد عن الانفعالات الغير البناءة
السفير الفلندي حاول أن يغض الطرف عن حيادية المغرب انطلاقا من “حرب بغداد” إلى “حرب كييف”، وهي مراحل اعربت الرباط فيها على الدوام على أهمية وقف التدخلات العسكرية، ونهج لغة الحوار الدبلوماسي عوضا عن لغة السلاح،.
والظاهر أن السفير الفلندي وجب تذكيره ان نباهته السياسية ضعيفة جدا كونه تناسى انتصار المغرب للحل السلمي للنزاعات والارتكان إلى منطق الرزانة والعقل، لأنه يؤمن بأن الحروب العسكرية لا تخلف أي نتائج إيجابية”
والواجب أيضا الحديث عنه في هذا المقام أن سفير فلندا بالمغرب تجاوز حدوده الديبلوماسية في اكثر من مرة حيث انتقد في سابق حديث له غياب بنية تحتية مهيكلة في العاصمة الرباط، وعدم احترام المواطنين للقانون خصوصا أصحاب الدراجات.
إن انتقاد السفير الفلندي لقرار المغرب حيال الحرب الأوكرانية الروسية قد يولد أزمة ديبلوماسية بين البلدين واذا كان من قول وجب طرحه امام السفير فلن يكون سوى ” المغرب اكبر من تفاهتك وتاريخه اعمق من تدوينتك البائسة “
8 تعليقات
ندعو السفير الفلندي ان يهتم بشؤون بلده ولا يتذخل في شؤون المغرب المساس بالمغرب وبمقدساته خط احمر لا يمكن تجاوزه هذا البلد كبير عليه بمؤسساته وتاريخه وتوابته ومكانته المرموقة بين دول العالم عليه ان يلزم حدوده كما عليه ان يقدم اعتدارا للشعب المغربي
صحيحؤ عليه أن يهتم بعلاقات بلده بالمغرب و ليس بسياساتنا الداخلية و الخارجية
ينبغي وقفه عند حده هو وأمثاله من المستكبرين.” ولله العزة ولرسوله والمؤمنين “
سوف يعطيه سي ناصر بوريطة.. وزير الخارجية بعض الدروس… كي يتعلم الأدب ولا يتذخل فيما لا يعنيه…. بلدنا يعيي ماذا يفعل… لا نحتاج من هكذا شخص تافه… يتحدث عن اصحاب الدراجات… حارقي السطوب… لسنا بحاجة إلى دروس في السياسة… ولا في قانون السير… فليهتم بشؤون بلاده… ويترك شؤون الغير… وإلا سوف تكون وجهته المقبلة غينيا الاستوائية
او مثل هكذا دولة يقتلوا غير الناموس… تسي تسي…
فليذهب هذا الخنزير الى الجحيم. ما على السلطات المغربية الا ان تطرده من بلدنا. وما عليه الا ان يذهب ابى اكرانيا ليحارب بجانب اصدقاءه. فنحن نريد السلم والسلام
أنا معه عندما ينتقد البنية التحتية ليس فقط في الرباط وانما جميع المدن،اما عن الدراجة في الرباط فهذا نقطة من البحر وخاصة مراكش التي أصبحت مثل نيودلهي،ونسي السفير عدم إحترام ممر الرجلين وووو، يجب التقبل النقد لأنه أساس التقدم،اما نقولو العام زين رآه كنضحكو على روسنا وكيضحمو علينا لي قال معنا آه العام زين.
فلاندا لها تاريخ مع روسيا … المشكل واضح وهو توسع الناتو في الدول المجاورة وهذا مرفوض لدى روسيا ، وفلاندا تعرف هذا جيدا ، لذلك لم تفكر أبدا الانضمام الى الناتو.
أما هذا الفلاندي له كراهية تجاه روسيا عمياء . وليس له دراية في السياسة ويريد أن يتجاهل الواقع ، ويريد زرع الكراهية والعداوة في العالم .
هو يعلم جيدا أن بلده يتعامل مع روسيا وله مصالح معها رغم أنفه . أما المغرب مع السلام والحياد.
حتى في الاتحاد الأوروبي بعض الممثيلين الفلنديين في اجتماعات الاتحاد الأوروبي يتدخلون بخطابات بليدة وليست بالواقعية مما يجعلهم في موضع سخرية . والآخرون لايبالون بهم ، ومع الوقت التزموا الصمت.
لقد تطاول هذا المسمى بسفير فنلاندا على المغرب بتدخله في شؤون المغرب الداخلية والسياسية، وذلك بانتقاده المغرب على عدم تصويته ضد روسيا. فمن تكون انت حتى تملي للمغرب ما يفعله او ما لا يفعله.لقد تجاوز هذا السفير (الغير الدبلوماسي) إختصاصاته المنوطة به كسفير .وتدخل في امور لا تعنيه من قريب ولا من بعيد.وهذا يدل على ان هذا الشخص غير كفء. ولا دراية له بمهامه كسفير.وعلى المغرب ان يلقنه درسا لن ينساه.
وعليه فالمغرب يعرف ويعلم ما يفعل وما يقوم به إزاء الحرب بين روسيا واوكرانيا.ولا حق لاحد ان يملي عليه أوامره مهما كان.وهنا نستنتج قوة وسياسة المغرب وحنكة ملك المغرب في اتخاذ القرارات الجريئة والواقعية والتي مبدءها :حلول المشاكل بين الدول بالطرق السلمية ولا بالحرب.
فالمغرب له تاريخ عريق منذ اكثر من 12 قرن. ويعي ما يفعل.ولا احد يمكن ان يلوي ذراعيه.فالمغرب لما اتخذ هذا القرار من اجل الغياب عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و للمرة الثانية ،فهو متيقن و مقتنع بما يفعل.و خاصة فيما يخص مصلحة بلاده وقضية الصحراء المغربية ولا يخاف لومة لائم.وهذا ما يتميز به المغرب ومنذ امد بعيد.