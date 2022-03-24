الأمم المتحدة تدين “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

هبة بريس _ وكالات

دانت الأمم المتحدة “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، ودعت بيونغ يانغ إلى وقف أي عمل يؤجج التوتر في آسيا.

وصرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس بأنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن يوم الجمعة في مواجهة عملية الإطلاق “الواضحة” التي أجرتها كوريا الشمالية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن “إطلاق صاروخ بعيد المدى ينطوي على مخاطر تؤدي الى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة”، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحث كوريا الشمالية على عدم اتخاذ مزيد من التدابير التي قد تأتي بنتائج عكسية”.

وأفاد المتحدث بأن غوتيريش “يؤكد مجددا التزامه بالعمل مع جميع الأطراف للسعي إلى حل سلمي ودبلوماسي لنزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق من شبه الجزيرة الكورية”.

ووفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، طلبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألبانيا وإيرلندا والنرويج عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد ظهر الجمعة للرد على الإطلاق “الواضح” من قبل بيونغ يانغ لصاروخ بالستي عابر للقارات.

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخا بالستيا عابرا للقارات وصل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، منتهكة بذلك الحظر الذي التزمت به منذ عام 2017 بشأن هذا النوع من التجارب ما قد يساهم في تأجيج التوتر في المنطقة

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