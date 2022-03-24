الصورة من الارشيف

الأمم المتحدة تدين “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

2022-03-24 / 10:31 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

دانت الأمم المتحدة “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، ودعت بيونغ يانغ إلى وقف أي عمل يؤجج التوتر في آسيا.

وصرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس بأنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن يوم الجمعة في مواجهة عملية الإطلاق “الواضحة” التي أجرتها كوريا الشمالية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن “إطلاق صاروخ بعيد المدى ينطوي على مخاطر تؤدي الى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة”، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحث كوريا الشمالية على عدم اتخاذ مزيد من التدابير التي قد تأتي بنتائج عكسية”.

وأفاد المتحدث بأن غوتيريش “يؤكد مجددا التزامه بالعمل مع جميع الأطراف للسعي إلى حل سلمي ودبلوماسي لنزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق من شبه الجزيرة الكورية”.

ووفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، طلبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألبانيا وإيرلندا والنرويج عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد ظهر الجمعة للرد على الإطلاق “الواضح” من قبل بيونغ يانغ لصاروخ بالستي عابر للقارات.

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخا بالستيا عابرا للقارات وصل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، منتهكة بذلك الحظر الذي التزمت به منذ عام 2017 بشأن هذا النوع من التجارب ما قد يساهم في تأجيج التوتر في المنطقة

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكرملين يحسم الجدل حول غياب وزير الدفاع الروسي

الكرملين يحسم الجدل حول غياب وزير الدفاع الروسي

2022-03-24 / 9:45 مساءً
Photo of مسلمون أمريكيون يقاضون ضباطا استجوبوهم بشأن معتقداتهم الدينية

مسلمون أمريكيون يقاضون ضباطا استجوبوهم بشأن معتقداتهم الدينية

2022-03-24 / 9:25 مساءً
Photo of روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بصيغة “10 مقابل10

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بصيغة “10 مقابل10

2022-03-24 / 8:12 مساءً
Photo of بريطانيا.. حكم نهائي في قضية الأميرة هيا وبيان من حاكم دبي

بريطانيا.. حكم نهائي في قضية الأميرة هيا وبيان من…

2022-03-24 / 7:48 مساءً
Photo of زيلينسكي للناتو: أعطونا ولو 1% من دباباتكم وطائراتكم

زيلينسكي للناتو: أعطونا ولو 1% من دباباتكم وطائراتكم

2022-03-24 / 12:53 مساءً
Photo of بريطانيا: بوتين تجاوز الخط الأحمر وسنفرض مزيدا من العقوبات عليه

بريطانيا: بوتين تجاوز الخط الأحمر وسنفرض مزيدا من العقوبات…

2022-03-24 / 11:08 صباحًا
Photo of ماكرون: فرنسا لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا

ماكرون: فرنسا لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا

2022-03-24 / 10:42 صباحًا
Photo of كوريا الشمالية تطلق “مقذوفا غامضا”

كوريا الشمالية تطلق “مقذوفا غامضا”

2022-03-24 / 9:46 صباحًا
Photo of ناسا: علاقتنا مع وكالة الفضاء الروسية مستمرة دون تغيير

ناسا: علاقتنا مع وكالة الفضاء الروسية مستمرة دون تغيير

2022-03-23 / 11:25 مساءً
Photo of وكالة روسية : الجزائر تجد صعوبة في تصدير غازها نحو أوروبا

وكالة روسية : الجزائر تجد صعوبة في تصدير غازها…

2022-03-23 / 10:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق