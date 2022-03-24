الصورة من الارشيف

منظمة نسائية : اعتقال العلمي جاء بسبب آرائها السياسية

2022-03-24 / 10:12 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

طالبت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” بإطلاق سراح المدونة سعيدة العلمي معروفة بكتاباتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفضحها للاستبداد والفساد.

وقررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضع المدونة سعيدة العلمي رهن الحراسة النظرية، بعد أن استدعتها للمثول أمامها صباح الأربعاء 23 مارس 2022.

واعتبرت المنظمة النسائية في بلاغ الخميس 24 مارس ان قرار وضع سعيدة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها، ووقوفها إلى جانب “ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة”، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي.

وقالت إن “المناخ السياسي العام الذي يأتي فيه اعتقال هذه المدونة والمتسم بالهجوم الكاسح على حرية الرأي والتعبير، واستهداف كل الأصوات الحرة بالاعتقالات التعسفية وبتوظيف القضاء للانتقام من أصحابها عبر استصدار الاحكام الجائرة ضدهم، يجعل التخوف من متابعة ظالمة لها تخوفا مشروعا بعدما أصبحت السلطة لا تطيق سماع أي صوت غير صوت أجهزتها، صوت القمع والحصار والظلم والتعسف”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بركة : المغرب يواصل جهوده لإنشاء إدارة لامركزية للماء

بركة : المغرب يواصل جهوده لإنشاء إدارة لامركزية للماء

2022-03-24 / 11:44 مساءً
Photo of الولايات المتحدة تنقل زورقين اعتراضيين من طراز “ميتال شارك” إلى البحرية الملكية المغربية

الولايات المتحدة تنقل زورقين اعتراضيين من طراز “ميتال شارك”…

2022-03-24 / 9:06 مساءً
Photo of جمعيات للمجتمع المدني بفاس تنظم حملة طبية مجانية

جمعيات للمجتمع المدني بفاس تنظم حملة طبية مجانية

2022-03-24 / 8:43 مساءً
Photo of مطالب نقابية للحكومة بإدماج آلاف الطلبة العائدين من أوكرانيا

مطالب نقابية للحكومة بإدماج آلاف الطلبة العائدين من أوكرانيا

2022-03-24 / 7:26 مساءً
Photo of ميناء طنجة المتوسط : حجز أزيد من 10 ملايين سيجارة معدة للتهريب

ميناء طنجة المتوسط : حجز أزيد من 10 ملايين…

2022-03-24 / 6:40 مساءً
Photo of وجدة .. توقيف 06 أشخاص متورطين في الغش “امتحانات السياقة”

وجدة .. توقيف 06 أشخاص متورطين في الغش “امتحانات…

2022-03-24 / 5:55 مساءً
Photo of فاس.. إيقاف شخصين بعد إلحاقهما إلحاق خسائر مادية بملك الغير

فاس.. إيقاف شخصين بعد إلحاقهما إلحاق خسائر مادية بملك…

2022-03-24 / 5:51 مساءً
Photo of تيزنيت : إتهام ” موظفة” بوكالة بنكية باختلاس 279 مليون سنتيم

تيزنيت : إتهام ” موظفة” بوكالة بنكية باختلاس 279…

2022-03-24 / 5:23 مساءً
Photo of تسجيل 78 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 78 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-03-24 / 4:56 مساءً
Photo of بايتاس: “مغتسولونيش على ماطيشة!.. راه ولات بين 2 و4 دراهم”

بايتاس: “مغتسولونيش على ماطيشة!.. راه ولات بين 2 و4…

2022-03-24 / 4:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق