الولايات المتحدة تنقل زورقين اعتراضيين من طراز “ميتال شارك” إلى البحرية الملكية المغربية
نقلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، خلال حفل بميناء أكادير، زورقين اعتراضيين من طراز “ميتال شارك” بطول 11 مترا إلى البحرية الملكية المغربية، وذلك على هامش اجتماع التخطيط النهائي لمناورات الأسد الإفريقي 2022، التدريب العسكري الأول لأفريكوم – الأكبر في القارة الأفريقية، الذي يقام سنويا بشراكة مع المملكة المغربية.
وقال الكولونيل تيرمورا شامل، رئيس مكتب التعاون الأمني في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب إن “حفل التسليم اليوم هو علامة أخرى عن الشراكة الأمنية القوية بين بلدينا، والتي تركز على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين”، مضيفا أن “قواتنا البحرية تتمع بتاريخ طويل من العمل المشترك لتأمين أعالي البحار، وخاصة على مسافة 13 كيلومترا من مضيق جبل طارق، لمكافحة الجريمة والإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر. وهذه القضايا لا تحترم الحدود الدولية، وتتطلب التعاون لمكافحتها بفعالية”.
وذكر بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالمغرب أن القاربين، اللذين تبلغ قيمتهما 970 ألف دولار، يهدفان إلى تعزيز قدرات البحرية الملكية المغربية على وقف الاتجار غير المشروع في المياه الإقليمية، كجزء من الشراكة العسكرية الأوسع بين المغرب والولايات المتحدة.
وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولين رفيعي المستوى من القوات المسلحة الملكية المغربية التقوا بنظرائهم الأمريكيين بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية، لمناقشة الاستعدادات لاستضافة مناورات “الأسد الأفريقي 2022″، والذي سيقام في جميع أنحاء المملكة في النصف الثاني من يونيو.
كما ستجرى أجزاء من التمرين في تونس والسنغال وغانا. وكانت تدريبات 2021 هي الأكبر منذ إطلاق هذا الحدث التدريبي السنوي سنة 2004، بمشاركة أكثر من 7000 مشارك من تسع دول وحلف شمال الأطلسي.
وسجل الكولونيل شامل أن “الأسد الإفريقي هو التدريب المشترك متعدد الجنسيات الأول في منطقة مسؤولية أفريكوم”، مبرزا أن ذلك يوضح “التزامنا طويل الأمد تجاه المغرب -وإفريقيا برمتها- اعترافا بالأهمية الاستراتيجية للقارة بالنسبة للولايات المتحدة.
وأوضح البلاغ أن حفل نقل الزوارق اليوم وحدث تخطيط الأسد الأفريقي، يأتي بعد محادثات رفيعة المستوى انعقدت الشهر الماضي في الدار البيضاء، تضمنت قيادة القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا/الأسطول السادس والبحرية الملكية المغربية، وركزت على إمكانية التشغيل البيني البحري في المستقبل وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأشارت السفارة الأمريكية الى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، شارك عسكريون مغاربة في الجولة الأخيرة من التدريبات المستمرة لمكافحة الألغام والتخلص من الذخائر المتفجرة، التي نظمتها قوات المارينز الأمريكية وحرس يوتا الوطني.
ويعد المغرب حليفا مهما بالنسبة للولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأمنية. ويشارك مع الولايات المتحدة في أكثر من 100 مناورة وفعالية عسكرية سنويا، بما في ذلك التدريبات المتعددة الأطراف والثنائية مثل (African Lion) و(Obangame Express) و(Phoenix Express) و(Lightening Hadshake) و(Atlas Handshake).
وخلص البلاغ إلى أنه خلال أكتوبر 2020، وقع البلدان “خارطة طريق للتعاون الدفاعي” مدتها عشر سنوات من شأنها توجيه التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الرادار الساحلي للبحرية الملكية المغربية وقدرات المراقبة لتعزيز الأمن البحري الإقليمي.
19 تعليقات
لا ندري لماذا تمت الموافقة بتسليم الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب بزورقين؛ كان من المفروض رفض ؛ لا امريكا لا يأتي من ورائها سوى صداع الراس فقط…
إن الاجواء التي حضرها مسؤولون عسكريون هي إشادة من قبلهما على التعاون بين المغرب وأمريكا الذي يعود لسنوات طويلة ولحد الآن هذآ التعاون لازال مستمر فيما بينهما وهي خطوات ايجابية؛ تشمل عدة المجالات المتعددة.
لماذا هذا التبدير في الأموال الباهضة التي صرفتوها في هذين القاربان بمبلغ قيمتهما تتعدى970 ألف دولار ؛ كام من المفروط والاهم ان تصرف على الاراميل والمسنين واطفال اليتامى والمساكين وغيرها او تقوم الدولة باستثمارها في مشاريع تعود بالنفع على شبابنا العاطل عن العمل….
نحن في أزمة صعبة جدا يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص في قطاع التعليم والصحة وغيرها من المهن ولاسيما مجال التعليم والصحة وأنتم تقومون بشراء هذان القاربان بمبلغ كبير كان من الاجدر والافضل يصرف على الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا وتعود بالنفع عليهم….
اعتقد بهذه الصفقة الرابحة الكبرى المغربية ستعزز قدرة البحرية الملكية المغربية على وقف الهجرة السرية وكذالك بيع المخدرات والمشروبات الكحولية الغير المشروعة؛ فهي كجزء من الشراكة العسكرية الاوسع بين المغرب والولايات المتحدة..
لقد اشاد الماجور مصطفى طرزي قائد البحري في تلك المنطقة الجنوبية بدوره بالعلاقات الثنائية بينهما ستعزز مسار المعلوماتية والتكنولوجية في المستوى المطلوب حيث اعطوا صورة مثالية ومشرفة للمغرب وأمريكا…
لأظنها خطوة إيجابية ومقبولة لدى الشعب المغربي هههههههههههه.
إنها مبادرة جديدة ورئية مستقبلية تستخدم حالياً المجتمع المغربي حالياً في التخفيف من الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء ؛ فهذه المبادرة دون شك ستقوي العلاقات الدبلوماسية بينهما…
أعتقد هذه المبادرة ستعزز بالعلاقة التي تهدف على تطوير مجابهة التحديات الأمنية لحماية المواطنين من تجار المخدرات..
ياسيد الجنيرال ما قمتم به ليس مبادرة بل مصلحة فيما بينكما فقط لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
مصلحة لديكم فقط ومسرحية ديبلوماسية تسير على خطى أمريكي واسرائيلي؛ حسبنا الله ونعم الوكيل.
ربما ما قلتموه تجاه البحرية الملكية أن هاتين القاربان ستساهمان في تطوير العلاقات الدبلوماسية بينهما في أحسن الظروف وعلى أحسن وجه لمواجهة مختلف المخاطر.
الآن جاء دور أمريكا كي نضع أيدينا مع أيديهم ….ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
كما أن هاذين القاربان يساهمان في التدريبات عناصر فرق البحرية وعمليات البحث والانقاذ….
ربما هذه المبادرة الطيبة التي قامت بها الولايات المتحده الأمريكية بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب وذالك بتحقيق ضمان سلامة وأمن الموانئ البحرية الملكية المغربية.
هاذين القاربان يساهمان في حماية البيئة البحرية وانقاذ الهجرة السرية…
بالتوفيق فيما بينهما لانها شراكة استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها في المغرب وذالك بتحقيق أهداف الأمن والأمان والاستقرار الاقليمين مما يشمل الدور الذي تلعبه القوات البحرية للبلدين…
هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك لمكافحة تهريب المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وتجارة البشر وووووو وووووووو وغيرها من الجرائم الإرهابية المسلحة….
اللهم جنبنا الفتن والحروب وابعد عنا امريكا واسرائيل كما بعدت السماء عن الارض يارب انك سميع مجيب الدعاء.. والله أصبحنا نستحي من هذه المشاريع معهم لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.