جمعيات للمجتمع المدني بفاس تنظم حملة طبية مجانية

هبة بريس _ فاس

أعلنت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة فاس عن تنظيم حملة طبية كبرى تضم مجموعة من التخصصات الطبية، وذلك لفائدة المواطنين والمواطنات مجاناً.

وكشف بلاغ صحفي مشترك، أنه تحت شعار (رجوع واستمرار)، تعلن جمعية التنوير عبر مؤسسها مولاي سليمان العلوي وجمعية العيون المفتوحة عبر مؤسسها طارق الودغيري عن تنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات يومي السبت والأحد 26و27مارس2022.

واسترسل البلاغ أنه هذا التنظيم يأتي بشراكة مع جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية وجمعية نبضة للمسعفين المتطوعين وجمعية الكتلة للبيئة والتنمية المستدامة وجمعية الأمل للتربية والاعمال الاجتماعية والرياضة وجمعية التفاؤل والازدهار للتعليم العتيق والصناعة التقليدية والتنمية المجالية

وجمعية الوفاء للتنمية

وكشف البلاغ عن مجموعة من التخصصات التي تستهدفها القافلة ومن بينها، طب العظام والمفاصل و طب النساء والطب العام و طب الأطفال و طب العيون الفحص بالصدى وقياس نسبة السكري في الدم، إضافة إلى القيام بتحاليل حول كشف المكروبات بالبول و قياس وتصحيح النضر و قياس ارتفاع الضغط الدموي وقياس نبضات القلب و قياس نسبة الأكسجين في الدم و قياس درجة الحرارة.

وحدد عدد المستفيدين من هذه العملية 800 مستفيد ومستفيدة، حيث سيتم مع توزيع بعض الأدوية حسب طبيعة المرض مع توفير نظارات طبية مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0