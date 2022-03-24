روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بصيغة “10 مقابل10

هبة بريس _ وكالات

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا أن موسكو وكييف أجريتا عملية لتبادل الأسرى بصيغة “10 مقابل 10” شملت مدنيين.

وقالت إن “وزارة الدفاع الروسية قامت بالكثير من العمل للإفراج عن العسكريين الروس والبحارة المدنيين المحتجزين لدى الجانب الأوكراني”.

وأضافت: “لقد قامت وزارة الدفاع بالكثير لإعادة العسكريين الروس المحتجزين في أوكرانيا إلى ديارهم”، مشيرة إلى أنه “تم نقل البحارة المدنيين الروس من سفينة (Millenial Spirit)، مقابل إطلاق سراح البحارة المدنيين الأوكرانيين من سفينة الإنقاذ (Sapphire)”.

وتابعت: “لقد شاركنا أيضا في إقامة اتصالات مع الجانب الأوكراني بشأن هذه القضية، والعمل مستمر”.

من جهتها، أعلنت إيرينا فيريشوك مساعدة رئيس وزراء أوكرانيا في وقت سابق، عن إنجاز عملية التبادل “الأول بالكامل”، مؤكدة أنه “تم تسليم البحارة المدنيين إلى روسيا من سفينة احتجزت بالقرب من أوديسا، فيما عاد 19 بحارا مدنيا إلى أوكرانيا من سفينة الإنقاذ الأوكرانية إلى ديارهم”.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن “روسيا وأوكرانيا أجريتا عمليتي تبادل للأسرى، وكجزء من الأولى، سلمت موسكو عمدة ميليتوبول إيفان فيدوروف إلى كييف مقابل 9 مواطنين روس”.

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