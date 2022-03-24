تمديد ولاية أمين عام الناتو لسنة إضافية على خلفية النزاع الروسي-الأوكراني

قرر قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، تمديد ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرغ عاما إضافيا، في الوقت الذي تنشغل فيه البلدان الغربية بتطورات الحرب في أوكرانيا.

وكتب ستولتنبرغ، في تغريدة على “تويتر”، “أتشرف بقرار قادة دول وحكومات الناتو تمديد ولايتي في منصب الأمين العام حتى 30 شتنبر 2023. وفيما نواجه أكبر أزمة أمنية في جيل كامل، نقف متكاتفين للحفاظ على تحالفنا قويا وعلى سلامة شعبنا”.

وكان من المقرر أن يترك النرويجي منصبه في الخريف لتولي رئاسة البنك المركزي النرويجي في الأول من دجنبر، لكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل شهر قلبت المعطيات ليتخلى ينس ستولتنبرغ عن المنصب، اليوم الخميس، بحسب ما أكدته الحكومة النروجية.

وقال وزير المالية النرويجي، تريغفي سلاغسفولد فيدوم، في بيان “طبعا كنت أرغب في أن أرى ينس ستولتنبرغ الرئيس المقبل للبنك المركزي، لكننا نواجه وضعا مأسويا في أوروبا، وأفهم جيدا أنه يعطي الأولوية لمواصلة دوره داخل الناتو”.

ويقود المسؤول الاشتراكي الديموقراطي حلف شمال الأطلسي منذ أكتوبر 2014.

وكان ستولتنبرغ قد تولى رئاسة الوزراء في النرويج مرتين، الأولى بين 2000 و2001 والثانية بين 2005 و

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