مصرع شخص واصابة آخرين في حادثة سير خطيرة قرب أصيلة

هبة بريس – مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه مساء اليوم الخميس ،فيما اصيب اثنين اخرين في حادثة سير خطيرة على مستوى قنطرة “تهدارت” بالطريق السيار بين طنجة وأصيلة .

وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فقد ادى اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة الى مصرع شخص واصابة اخرين تم نقلهما الى المستشفى الجهوي محمد الخامس من اجل تلقي الاسعافات الضرورية .

وقد حضرت الى عين المكان عناصر الدرك الملكي التي باشرت اجراءاتها المسطرية لتحديد ظروف وقوع الحادثة المميتة .

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