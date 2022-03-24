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مطالب نقابية للحكومة بإدماج آلاف الطلبة العائدين من أوكرانيا

2022-03-24 / 7:26 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة، ووزارة التعليم العالي بالإسراع بإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد المغربية المطابقة لتكوينهم، دون شروط سوى تحديد مستوى الطالب، وأن تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن الحق في التعليم حق دستوري وإنساني لا يمكن إخضاعه لأية حسابات، تتنافى وهذه الحقوق، خاصة وأن عودة الطلبة لم تكن بإرادتهم.

واضاف البيان أن أغلب الدول العربية اتخذت قرارات إلزامية لإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد العمومية والخاصة.

وأفادت أن عدد الطلاب المغاربة في الجامعات الأوكرانية يبلغ حوالي 9200 طالب مغربي، يتابعون دراستهم في تخصصات مختلفة في عدد من الجامعات، منهم 3744 طالبا يتابعون دراستهم في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان، و220 طالبا في طور التخصص و882 طالبا كانوا يتابعون دراستهم في شعب الهندسة المعمارية والهندسة، و238 طالبا يدرسون اللغات والعلوم والبيطرة والتدبير والاقتصاد

وأبرزت المنظمة أن المغرب في حاجة ماسة إلى هذه الفئة من الأطر والكفاءات الطبية والصحية والهندسية والحقوقية الوطنية لتغطية العجز الحاصل والذي يتجاوز 30 ألف طبيب، وأضعف من هذا الرقم من المهندسين في جميع التخصصات، بدل اللجوء الى كفاءات من الخارج كما قررت وزارة الصحة، خاصة مع استمرار ظاهرة هجرة الاطباء الى الخارج، وتحول عدد كبير منهم للقطاع الخاص، مما أفرغ القطاع الصحي من الكفاءات الطبية

ويواجه آلاف الطلاب المغاربة الذين تابعوا دراستهم الجامعية في أوكرانيا قبل الاجتياح الروسي وضعاً غامضاً على صعيد مستقبلهم الدراسي الذي أصبح في مهب الريح.

وتعتبر جالية الطلاب المغاربة الثانية الأكبر بين الأجانب الذين يدرسون في جامعات ومعاهد أوكرانيا بعد الطلاب الهنود، وتضم حوالى 9000 يدرسون الطب والصيدلة والهندسة والدراسات الدبلوماسية، بحسب ما أوضحت السفيرة الأوكرانية في المغرب أوكسانا فاسيليفا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب منصة رقمية لمحاولة وضع قائمة بالطالبات والطلاب العائدين من أوكرانيا، وتحديد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية.

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تعليق واحد

  1. هذه النقابات التي تبحث عن الموقع وتفضل مصلحتها اولا هي التي ضربت تلافة للتعليم بالنفاق والريع وجبر الخواطر والعواطف وباك صاحبي….

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