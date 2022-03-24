من واشنطن.. الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحفز لتنمية موارد الطاقة في القارة

ع محياوي _ هبة بريس

شاركت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في النسخة الثامنة من “Powering Africa Summit 2022″، التي نُظمت من 16 إلى 18 مارس 2022 في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية. وتهدف هذه القمة إلى جمع الأطراف الرئيسية الفاعلة من أمريكا الشمالية مع المشاركين الوزاريين والحكوميين من جميع أنحاء إفريقيا لتحفيز تنمية موارد الطاقة في القارة.

وفي هذا السياق، شارك عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يوم الخميس 17 مارس 2022 في مائدة مستديرة مغلقة لهيئات ضبط الطاقة ممثلة برؤسائها وممثليها من دول غامبيا وكينيا والموزمبيق وعن رابطة مفوضي المرافق التنظيمية بالولايات المتحدة الامريكية (NARUC)، وذلك لمناقشة التعريفات العاكسة للتكاليف وإنشاء بيئات تنظيمية تمكن من نشر الطاقات المتجددة.

كما ساهمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضًا من داخل قاعة مجلس الإدارة في نقاش تفاعلي حول قطاع الطاقة في المغرب، حيث ناقش أصحاب المصلحة والمستثمرون كيف تقوم الدولة بمواكبة مشاريع الطاقة أثناء بث فرص الشراكة في هذا القطاع.

باعتبار ان وجود منظم لقطاع الطاقة هو أحد العوامل الرئيسية في جذب المستثمرين، فقد انتهز السيد عبد اللطيف برضاش هذه المناسبة لتقديم لمحة عامة عن قطاع الكهرباء في المغرب وفقًا لاستراتيجية الطاقة الوطنية تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده. كما شارك الحضور كيف أن إصلاحات الإطار المؤسساتي والقانوني تمكن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من الاضطلاع بمهمتها بشكل كامل ككيان مستقل وحيادي وشفاف في القطاع.

وقد أنهى عبد اللطيف برضاش مداخلته بالتأكيد على جهود الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لدعم ومواكبة تحديث قطاع الكهرباء ومن خلالها إرسال إشارة قوية إلى المستثمرين المحليين والدوليين.

عقب مشاركته في PAS22، استقبلت رابطة مفوضي المرافق التنظيمية بالولايات المتحدة الامريكية ((NARUC رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في 18 مارس 2022 بمقرها في العاصمة واشنطن، لإقامة تعاون ثنائي في مجال ضبط الطاقة.

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