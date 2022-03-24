ميناء طنجة المتوسط : حجز أزيد من 10 ملايين سيجارة معدة للتهريب

هبة بريس _ طنجة

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، اليوم الخميس، من حجز أكثر من عشرة ملايين سيجارة معدة للتهريب.

وأفاد مصدر جمركي بأنه على إثر الأبحاث والتحريات التى قامت بها مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية بميناء طنجة المتوسط، بخصوص الشبكات التي تنشط في الاتجار غير المشروع وتهريب السجائر، قامت عناصر الجمارك بتتبع ورصد حاوية قادمة من أوروبا مشكوك في حمولتها.

وتابع المصدر ذاته أن عملية التفتيش الدقيق، بمعية مديرية الواردات، أفضى إلى العثور على هذه الكمية من السجائر داخل الحاوية، مضيفا أنها كانت في طريقها لدخول التراب الوطني دون القيام بالتصريح الضروري لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وكانت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، قد قامت أواخر شهر فبراير الباضي، بحجز 4 ملايين و 690 سجارة مدسوسة في حاوية كانت في طريقها إلى دخول التراب الوطني دون تصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

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