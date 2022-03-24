قطاع السيارات : توقيع 8 اتفاقيات استثمارية لإحداث نحو 12 ألف منصب شغل

هبة بريس – الرباط

وقع وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزّور، يوم الخميس 24 مارس، 8 اتفاقيات استثمارية مع مُصنّعين دوليين للمعدّات الأصلية للسيارات Yazaki وSumitomo وLear و StahschmidtوTE Connectivity ، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1,7 مليار درهم. مما سيسمح بإحداث نحو 12.000 منصب شغل مباشر.

وتندرج الاتفاقيات الاستثمارية الثمانية في إطار تطوير الاندماج العميق والارتقاء النوعي لمنظومة الأسلاك الكهربائية للسيارات، من خلال توطين أنشطة المُوصلات الكهربائية ومحطات حُزم الكوابل والكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية والأجزاء البلاستيكية وغيرها من مهن الميكانيك الدقيقة والمكننة.

وصرح مزُّور بأن ” هذه المشاريع تعتبر مؤشراً قوياً على مدى جاذبية المنصة الوطنية للسيارات وعلى مرونتها وقدرتها على التأقلم، وهي المنصة التي تمكنت، بالرغم من الظرفية العالمية العصيبة، من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الرُوّاد العالميين للقطاع. كما تمكنت من استرجاع حَيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي هذه، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “.

وأكد في هذا الشأن على أهمية ترسيخ أُسس تخصص الكابلات الكهربائية كأحد أكبر مُوفري مناصب الشغل والقيمة المضافة للقطاع: ” ولبلوغ هذا المرام، قمنا مع شركائنا بتطوير منظومة صناعية خاصة بمهن تكنولوجية تستلزم كفاءات عالية التأهيل لنُوفر لمهندسينا وتقنيينا فرصة تطوير الهندسة الكهربائية لسيارات الغد، بمراكز الهندسة في المغرب”.

وتم توقيع ثلاث اتفاقيات مع مجموعة Yazaki لإنشاء مَصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية للسيارات بمكناس وتوسعة وحداته بكل من القنيطرة وطنجة، بمبلغ استثماري إجمالي تبلغ قيمته 751 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 6300 منصب شغل.

وتم توقيع اتفاقية مع مجموعة Sumitomo لتوسعة وحدتها الخاصةبإنتاج أحزمة الكابلات الكهربائية بالدار البيضاء بمبلغ استثماريقدره 146 مليون درهم، مما سيُحدث 2000 منصب شغل.

وتم توقيع اتفاقيتين مع مجموعة Lear تتعلقان بإنشاء مصنعين، أحدهما بطنجة ويهم تصنيع محطات حُزَم الكوابل والُموصلاتالكهربائية، والآخر خاص بإنتاج الحُزم والكابلات الكهربائية للسيارات، بمبلغ إجمالي تبلغ قيمته 346 مليون درهم، مع إحداث 2162 منصب شغل.

ويتعلق المشروعان الاستثماريان الآخران بإنشاء وحدة للقولبة وتجــــــــــــــــــميع الموصلات من طـــــــرف شــــــــــــــــركة TEConnectivity بطنجة بقيمة إجمالية تبلغ 202 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 350 منصب شغل، ومصنع لإنتاج أنظمة نقل الحركة المرنة (câbles Bowden) وأنظمة فتح الأقفال من طرف شركة Stahlschmidt بطنجة بمبلغ تبلغ قيمته 107 مليون درهم،مما سيسمح بإحداث 1075 منصب شغل

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