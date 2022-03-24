المغرب على مدرجات مباراة الكلاسيكو…حقيقة لافتة “الصداقة” في إسبانيا

هبة بريس _ متابعة

بعد أيام على إعلان الحكومة الإسبانية دعمها موقف الرباط المتعلق بقضية الصحراء ، انتشرت على مواقع التواصل صورة ادعى ناشروها أنها للافتة تعبر عن “الصداقة المغربية الإسبانية”، رفعت في مباراة الكلاسيكو التي جمعت ريال مدريد وضيفه برشلونة في ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية، الأحد الماضي.

وجاء في التعليق المرافق “ليل أمس، تم رفع تيفو (لافتة) عملاق، في الكلاسيكو، لخريطة المملكة المغربية تعبيرا عن الصداقة المغربية الإسبانية، في قلب البرنابيو، معقل ريال مدريد”.

وبدأ انتشار الصورة التي حصدت مئات المشاركات على مواقع التواصل، بعد إعلان الحكومة الإسبانية في 18 مارس الحالي، “تغييرا جذريا” في موقفها المتعلق بقضية الصحراء الغربية، من خلال دعمها موقف الرباط علنا وللمرة الأولى، لتنهي بذلك خلافا دبلوماسيا كبيرا بين البلدين.

واظهر التفتيش عبر محركات البحث أنها منشورة عام 2015 على مواقع مغربية، أشارت إلى أن “أعضاء من رابطة مشجعي ريال مدريد في الدار البيضاء، رفعوا تيفو عملاق خلال مباراة جمعت ناديهم وملقا الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية”.

وبالفعل أمكن العثور على فيديو منشور على قناة نادي ريال مدريد الرسمية في موقع يوتيوب بتاريخ 20 أبريل 2015، يظهر التيفو (اللافتة) من زاوية مختلفة

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