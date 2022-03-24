وجدة .. توقيف 06 أشخاص متورطين في الغش “امتحانات السياقة”

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على النيابة العامة المختصة، صباح يومه الخميس 24 مارس الجاري، ستة أشخاص من بينهم سائق مهني ومسير مدرسة لتعليم السياقة وأربعة من مساعديه، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالغش في امتحانات الحصول على رخصة السياقة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تلقي مبالغ مالية متفاوتة، وذلك مقابل تزويد المترشحين لاجتياز الاختبارات النظرية للحصول على رخصة السياقة بالأجوبة بواسطة أجهزة اتصال لاسلكية دقيقة، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوياتهم وتوقيفهم وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 10 هواتف محمولة وسماعات وأجهزة اتصال لاسلكية تستعمل في عمليات الغش، علاوة على وثائق وبطائق تعريفية وشيكات بنكية في اسم الغير، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح اليوم الخميس.

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