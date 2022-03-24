خاليلوزيتش: “ضغط الجماهير الكونغولية سيحفزنا لتحقيق نتيجة إيجابية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي عصر اليوم الخميس ندوة صحافية بكينشاسا للحديث عن مستجدات المباراة المرتقبة بين الأسود و الكونغو الديمقراطية.

وحيد و خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين، أكد أنه لا يتابع ما تكتبه الجرائد و لا ما تنشره وسائل و منصات الإعلام في الكونغو الديمقراطية و تركيزه بالكامل رفقة طاقمه و لاعبيه على الإعداد للمباراة.

و قال حاليلوزيتش بأن الضغط الذي تحاول بعض الجماهير الكونغولية القيام به في محيط إقامة الأسود و في الطريق للملعب و كذا بعض التصرفات الخارجة عن النطاق الرياضي كما حدث أمس لحظة التداريب، لن يثني العناصر الوطنية المغربية عن تحقيق الهدف المنشود.

و قلل مدرب أسود الأطلس من أهمية الضغوطات الجماهيرية الممارسة في الكونغو الديمقراطية، و قال بأن ذلك سيحفز اللاعبين المغاربة أكثر و سيدفعهم نحو تحقيق نتيجة إيجابية من قلب كينشاسا.

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