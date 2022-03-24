خاليلوزيتش: “ضغط الجماهير الكونغولية سيحفزنا لتحقيق نتيجة إيجابية”
عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي عصر اليوم الخميس ندوة صحافية بكينشاسا للحديث عن مستجدات المباراة المرتقبة بين الأسود و الكونغو الديمقراطية.
وحيد و خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين، أكد أنه لا يتابع ما تكتبه الجرائد و لا ما تنشره وسائل و منصات الإعلام في الكونغو الديمقراطية و تركيزه بالكامل رفقة طاقمه و لاعبيه على الإعداد للمباراة.
و قال حاليلوزيتش بأن الضغط الذي تحاول بعض الجماهير الكونغولية القيام به في محيط إقامة الأسود و في الطريق للملعب و كذا بعض التصرفات الخارجة عن النطاق الرياضي كما حدث أمس لحظة التداريب، لن يثني العناصر الوطنية المغربية عن تحقيق الهدف المنشود.
و قلل مدرب أسود الأطلس من أهمية الضغوطات الجماهيرية الممارسة في الكونغو الديمقراطية، و قال بأن ذلك سيحفز اللاعبين المغاربة أكثر و سيدفعهم نحو تحقيق نتيجة إيجابية من قلب كينشاسا.