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تسجيل 78 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-03-24 / 4:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 77 شخصا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و162 ألف و764 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و146 ألفا و137 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (32)، والرباط-سلا-القنيطرة (18)، ومراكش-آسفي (14)، وسوس ماسة (5)، وطنجة تطوان الحسيمة (3) والشرق (3) وبني ملال خنيفرة (1) وفاس مكناس (1).

وحسب المصدر ذاته فقد سجلت حالة الوفاة الوحيدة في جهة الدار البيضاء-سطات.

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