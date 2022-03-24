بايتاس: “مغتسولونيش على ماطيشة!.. راه ولات بين 2 و4 دراهم”
هبة بريس - الرباط
في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، خاطب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الصحفيين، بالقول “مغتسولونيش ليوما على أسعار الطماطم?”
وقال بايتاس في كلمته للصحفيين “أسعار الطماطم اليوم بانزكان بين درهمين و4 دراهم”.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة تعمل لتوفير هذا المنتوج في الأسواق المغربية، مسترسلا بالقول “يتم العمل على إصلاح منظومة أسواق الجملة”.
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7 تعليقات
اييه فالصيف اللي فات امكن ماعمرو شراؤها وهاد بايتاس كيقول داكشي علاش وصاوه
لا غنسولوك على المحروقات والزيت والمواد القطنية والقمح والزبدة والسمك والعديد من المواد الغذائية، وفوضى ثمن الطاكسيات الكبيرة خاصة بالرباط، ورقيات الموظفين المتأخرة لأكثر من سنة، والخدمات الإدارية للقرب غير النجاعة، والكساد الاقتصاد، وضعف نسبة الادخار، و و ونزيدك ولا بركة
حكومة مطيشة الواحد غير يضربكم بمطيشة الخامجة
هذا اعتبره مزيدا من الاستفزازا لمشاعر المواطن.بايتاس تيصرح بان سعر الطماطم يتراوح بين 2 و 4 دراهم، في حين نكتوي اليوم بالذات بشرائها ب 10 دراهم. في مقابل ارتفاع الأسعار و الكذب يتهاوى منسوب الثقة.
ما فيك لحية ولا كتحشم ابو جبهة اولسان كلك أكذوبة يمكن كتكذل على الموتى بصح عندك الحق المغاربة كلهم موتى لا كرامة لهم
أسعار الطماطم اليوم بالتلفـزة المغربية وفـي أذهـان الحكومـة و البرلمــان وفـي صحافـة الصـرف الصحـي بين درهمين و4 دراهـم. “المغــرب زيـــن وزويــن “
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