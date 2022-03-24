بايتاس: “مغتسولونيش على ماطيشة!.. راه ولات بين 2 و4 دراهم”

هبة بريس - الرباط

في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، خاطب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الصحفيين، بالقول “مغتسولونيش ليوما على أسعار الطماطم?”

وقال بايتاس في كلمته للصحفيين “أسعار الطماطم اليوم بانزكان بين درهمين و4 دراهم”.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة تعمل لتوفير هذا المنتوج في الأسواق المغربية، مسترسلا بالقول “يتم العمل على إصلاح منظومة أسواق الجملة”.

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