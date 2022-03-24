بايتاس: “مغتسولونيش على ماطيشة!.. راه ولات بين 2 و4 دراهم”

2022-03-24 / 4:44 مساءً
7
هبة بريس - الرباط

في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، خاطب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الصحفيين، بالقول “مغتسولونيش ليوما على أسعار الطماطم?”

وقال بايتاس في كلمته للصحفيين “أسعار الطماطم اليوم بانزكان بين درهمين و4 دراهم”.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة تعمل لتوفير هذا المنتوج في الأسواق المغربية، مسترسلا بالقول “يتم العمل على إصلاح منظومة أسواق الجملة”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمعيات للمجتمع المدني بفاس تنظم حملة طبية مجانية

جمعيات للمجتمع المدني بفاس تنظم حملة طبية مجانية

2022-03-24 / 8:43 مساءً
Photo of مطالب نقابية للحكومة بإدماج آلاف الطلبة العائدين من أوكرانيا

مطالب نقابية للحكومة بإدماج آلاف الطلبة العائدين من أوكرانيا

2022-03-24 / 7:26 مساءً
Photo of ميناء طنجة المتوسط : حجز أزيد من 10 ملايين سيجارة معدة للتهريب

ميناء طنجة المتوسط : حجز أزيد من 10 ملايين…

2022-03-24 / 6:40 مساءً
Photo of وجدة .. توقيف 06 أشخاص متورطين في الغش “امتحانات السياقة”

وجدة .. توقيف 06 أشخاص متورطين في الغش “امتحانات…

2022-03-24 / 5:55 مساءً
Photo of فاس.. إيقاف شخصين بعد إلحاقهما إلحاق خسائر مادية بملك الغير

فاس.. إيقاف شخصين بعد إلحاقهما إلحاق خسائر مادية بملك…

2022-03-24 / 5:51 مساءً
Photo of تيزنيت : إتهام ” موظفة” بوكالة بنكية باختلاس 279 مليون سنتيم

تيزنيت : إتهام ” موظفة” بوكالة بنكية باختلاس 279…

2022-03-24 / 5:23 مساءً
Photo of تسجيل 78 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 78 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-03-24 / 4:56 مساءً
Photo of السمارة: حجز مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك بنفوذ الوحدة

السمارة: حجز مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك بنفوذ الوحدة

2022-03-24 / 4:25 مساءً
Photo of تزامنا مع موجة الغلاء.. الحكومة تعدل القانون الخاص بحرية الأسعار و المنافسة

تزامنا مع موجة الغلاء.. الحكومة تعدل القانون الخاص بحرية…

2022-03-24 / 4:20 مساءً
Photo of الحكومة تلمح لمحدودية دعم مهنيي النقل: “مخصص لهاد الظرفية فقط”

الحكومة تلمح لمحدودية دعم مهنيي النقل: “مخصص لهاد الظرفية…

2022-03-24 / 3:11 مساءً

‫7 تعليقات

  2. لا غنسولوك على المحروقات والزيت والمواد القطنية والقمح والزبدة والسمك والعديد من المواد الغذائية، وفوضى ثمن الطاكسيات الكبيرة خاصة بالرباط، ورقيات الموظفين المتأخرة لأكثر من سنة، والخدمات الإدارية للقرب غير النجاعة، والكساد الاقتصاد، وضعف نسبة الادخار، و و ونزيدك ولا بركة

  4. هذا اعتبره مزيدا من الاستفزازا لمشاعر المواطن.بايتاس تيصرح بان سعر الطماطم يتراوح بين 2 و 4 دراهم، في حين نكتوي اليوم بالذات بشرائها ب 10 دراهم. في مقابل ارتفاع الأسعار و الكذب يتهاوى منسوب الثقة.

  5. ما فيك لحية ولا كتحشم ابو جبهة اولسان كلك أكذوبة يمكن كتكذل على الموتى بصح عندك الحق المغاربة كلهم موتى لا كرامة لهم

  6. أسعار الطماطم اليوم بالتلفـزة المغربية وفـي أذهـان الحكومـة و البرلمــان وفـي صحافـة الصـرف الصحـي بين درهمين و4 دراهـم. “المغــرب زيـــن وزويــن “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق